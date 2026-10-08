"No todas las almejas son iguales": expulsan a una empresa italiana de la feria de pesca de Vigo por "sexista"

La Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar, que celebra esta semana su XXVII edición en Vigo, ha decidido expulsar de forma "inmediata" y "definitiva" a una empresa italiana por la campaña publicitaria que estaba difundiendo durante el certamen. La organización ha calificado los anuncios de "sexistas" y "denigrantes".

La empresa señalada es La Selvaggia, una compañía italiana dedicada a la comercialización de productos del mar, especialmente almejas del Adriático. Su campaña publicitaria utiliza fotografías de mujeres desnudas o semidesnudas tumbadas sobre productos y elementos relacionados con la pesca.

Entre los materiales promocionales distribuidos por la compañía figura un folleto bajo el título "Welcome to La Selvaggia". La portada muestra a una modelo desnuda tumbada sobre una montaña de almejas y en el interior aparecen otras tres fotografías en escenarios relacionados con la pesca: al timón de un barco, entre redes y rodeada de sal y almejas.

La publicidad también juega con el doble sentido de algunos de sus mensajes. Uno de los reclamos empleados por la empresa es "No todas las almejas son iguales", mientras que en otros materiales aparece la expresión "Pescado fresco".

La campaña no se limitaba a los materiales presentes en Conxemar. La compañía también la había difundido en sus redes sociales y había anunciado un calendario para 2027 basado en esta misma línea de imágenes.

La polémica llevó a Conxemar a ponerse en contacto con el Ministerio de Pesca de Italia, responsable del espacio expositivo italiano en la feria. Según ha explicado la organización, el Ministerio manifestó que desconocía la acción, se desvinculó de ella y aseguró que la rechazaba "frontalmente".

Tras estas conversaciones, Conxemar comunicó a la empresa su expulsión del certamen. "La compañía queda fuera de Conxemar y ya no estará presente mañana", señaló la organización, que considera que este tipo de publicidad es incompatible con los principios de igualdad, dignidad y respeto que mantiene la feria.