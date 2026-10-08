Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza las últimas noticias de las cloacas y la muerte de Maricarmen.

Las cloacas del PSOE querían "eliminar" a la juez del caso "Hermanísimo"

El último informe de la UCO de la Guardia Civil confirma que "el intento de las cloacas del PSOE de eliminar a la juez del hermano del Presidente", titula ABC. Los agentes dan credibilidad al testimonio de "la Celsa", la narco que recibió el encargo de atentar contra la juez de Badajoz, Beatriz Biedma, porque "a palos aprende el burro". El documento prueba que las cloacas que dirigía Leire Díez pretendían infligir un "daño físico" a la instructora del caso del Hermanísimo. La magistrada está citada hoy como perjudicada en la Audiencia Nacional y según El Mundo que ha preparado su comparecencia ante Pedraz "hasta el más mínimo detalle". Cuenta el diario que acudirá "tranquila, con templanza y con muchos datos y pruebas, además del apoyo del informe de la UCO" que es "demoledor".

Sus allegados aseguran que "no se va a achantar". También se espera que hoy mismo la Fiscalía Anticorrupción le envíe al juez el informe en el que va a aclarar si aprecia indicios de delito por parte del PSOE, si sufragó a las cloacas para torpedear las causas que afectan a Sánchez, al partido, al Gobierno y a su familia. ABC asegura que Pedraz podría decidir "antes de la campaña electoral sobre la imputación de Ferraz".

Sánchez utiliza a Maricarmen para ocultar los trabajos de las cloacas para "matar" a Biedma 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/TkxHBBKCjd — esRadio (@esRadio) October 8, 2026

Si el presidente del Gobierno pensaba que activando el adelanto electoral las causas que le acorralan, erró de pleno. El juez que investiga el rescate de Air Europa ha citado el 23 de noviembre, seis días antes del 29-N, a seis altos cargos del Estado en el marco de la investigación que trata de dilucidar si la concesión de la ayuda de 475 millones de euros fue legal. En el listado aparecen la actual ministra Sara Aagesen, su subsecretario, Manuel de la Rocha —director de la Oficina Económica de Moncloa— y los presidentes de Correos, la CNMV y Patrimonio Nacional. También deberá comparecer Íñigo Errejón que no formaba parte del Consejo que dio luz verde al rescate pero firmó en noviembre de 2020 una crítica a la ayuda. Todos han sido citados en calidad de testigos, es decir, obligados a decir la verdad.

Sánchez, dispuesto a todo por salvar a su esposa

Las cloacas que complican el futuro judicial del PSOE comenzaron a trabajar no para salvar a David Sánchez, hermano del presidente, sino cuando el juez Juan Carlos Peinado imputó a su esposa. Fracasada la estrategia para silenciar a la juez Biedma y judicializada la actividad de Leire Díez y sus compinches, Sánchez ha buscado otra vía para salvar a Begoña Gómez. Isaac Blasco asegura en Vozpópuli que el presidente pretende colocar a su mujer en las listas de las generales. Así, estaría aforada y además no podría ser juzgada por un jurado popular. Se hace necesario recordar que el líder de los socialistas siempre ha colocado a una mujer como n.º 2 en las listas de Madrid: en el año 2019 eligió a Carmen Calvo y en el 2023 a Teresa Ribera.

Conde-Pumpido, denunciado por amnistiar a los golpistas

Hazte Oír ha denunciado por prevaricación al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y a los otros seis magistrados izquierdistas que apoyaron amnistiar la malversación a la exdirigente de Esquerra Republicana Dolors Bassa. Según ha podido saber Libertad Digital, la denuncia ha sido presentada ante el Tribunal Supremo y señala, además, que podría estar también ante un delito de usurpación de atribuciones judiciales al dictar precisamente al Supremo en qué términos debe aplicar la amnistía a los líderes separatistas. La denuncia se apoya en el voto particular de los magistrados conservadores, que defienden que el Constitucional se extralimita en sus funciones.

La izquierda utiliza la muerte de Maricarmen

La izquierda mediática utiliza el fallecimiento de Maricarmen Abascal para ocultar los intentos de las cloacas del PSOE de acabar con la juez Biedma y para impulsar la campaña del PSOE y el Frente Amplio de cara al 29-N. Para ellos si tiene que mentir, miente. El País emplea un titular engañoso en portada, a cinco columnas y con una imagen de la anciana en primera plana: "Maricarmen muere desahuciada".

Mentira, a los pocos días del desahucio la mujer recuperó la casa en la que vivía gracias a un acuerdo forjado en el Ayuntamiento de Madrid con la empresa propietaria del piso que no, no es un fondo buitre. Óscar Puente, Mónica García y Gabriel Rufián han relacionado su fallecimiento con el rechazo a los decretos de Vivienda en el Congreso e Irene Montero, directamente, habla de "asesinato".

Salvador Illa, presidente de la Generalidad de Cataluña, que carga con dos suicidios en menos de un mes relacionados con alzamientos, también ha lamentado su muerte. Maricarmen tenía 87 años y la izquierda política y mediática que ahora señala a los rentistas y a la oposición, la paseó durante días -hasta la extenuación- incluso grabándole vídeos desde la cama del Hospital Gregorio Marañón en el que ha fallecido.

Ella, sin embargo, conviene no olvidarlo, había señalado públicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como culpable de su situación. Obviando la entrevista en la que le responsabilizaba del desahucio, anoche Sánchez escribía en X que sentía su muerte como "propia". Maricarmen tuvo suerte, no como los guardias civiles asesinados por los narcos en Barbate en acto de servicio. Okdiario desvela que la mujer envió una carta a Sánchez el año pasado pidiéndole auxilio ante su desahucio y el presidente no hizo nada. Lo que es la vida, la carta estaba fechada el 29 de noviembre de 2025, un año antes de las generales, y en ella decía la mujer que "cuando termine su mandato, yo querría seguir aquí".

Lío en la izquierda por las listas electorales

Dice El País que "Más Madrid propone a Colau como candidata del Frente Amplio" pero, por el momento, la exalcaldesa de Barcelona, no ha sido confirmada de manera oficial como candidata a la Presidencia del Gobierno. En caso de que eso suceda, la dirigente comunista encabezaría la lista de la Ciudad Condal porque la ministra Mónica García no está dispuesta a renunciar al número uno por Madrid.

Colau que, como recuerda El Mundo, votó 'sí' a la independencia el 9-N y que dirigió una dura campaña contra el Rey es una aspirante más cercana a Podemos, lo que podría facilitar el acuerdo pero Irene Montero no está dispuesta a abandonar la idea de celebrar unas primarias para elegir al candidato a la presidencia. Y hay lío también en las listas de los partidos catalanes. Según ABC, hay sectores de Junts que quieren que Puigdemont sea el candidato a las generales, ahora que va a ser amnistiado, para ganar peso ante Orriols. Y en ERC, la confirmación de Rufián como cabeza de lista ha hecho que varios diputados se borren de las listas.