La sección Número 6 del Tribunal de Instancia de Ceuta ha ordenado varias diligencias para investigar si algunas de las asociaciones de ayuda humanitaria desplegadas en Ceuta han repartido "artefactos explosivos caseros" entre los inmigrantes irregulares para que combatiesen a las autoridades militares españolas.

El Juzgado admitió a trámite una querella presentada por la asociación Hazte Oír acerca de las sucesivas emboscadas que sufrieron los militares y policías españoles a manos de los inmigrantes afincados en Ceuta después de la invasión perpetrada desde suelo marroquí. En el auto de admisión a trámite preguntaba al Ministerio Fiscal si debía investigar el asunto y qué diligencias tendría que tomar para investigar el caso.

En un nuevo auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la juez María de la Luz Lozano ha dispuesto "librar oficio a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para que, en el plazo de diez días, remita copia de los atestados, actas, informes, análisis técnicos y demás antecedentes existentes relativos a los hechos descritos en las diligencias primera, tercera y quinta de la querella, incluyendo las grabaciones disponibles correspondientes a las detenciones mencionadas en la quinta".

En este sentido, pide a la Policía que le informe de si trasladó la documentación ahora requerida a los órganos judiciales correspondientes y si es que en estos constan los efectos intervenidos. Sobre estos, requiere a la policía judicial que custodie los elementos que la Policía ha incautado, que, según el querellante, serían "artefactos explosivos caseros" que habrían sido utilizados para atacar a los agentes españoles. Exige la magistrada que se mantenga la identificación, integridad y trazabilidad de los mismos, para que estos estén a disposición de la juez en todo momento.

"Asimismo, deberá preservar las grabaciones originales y demás fuentes digitales concretamente identificadas relacionadas con dichos hechos que se encuentren a su disposición y promover, cuando legalmente proceda, la conservación de datos concretos en poder de terceros conforme al artículo 588 octies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", ahonda el auto sobre la preservación de los indicios materiales con los que contará para investigar el caso.

A la policía judicial, le pide que informe en un plazo de 48 horas de que debe dar acuse de recibo de las presentes instrucciones y salvaguardar los indicios materiales que podrían ser clave en la investigación. La juez también exige a la acusación popular concretar en ese mismo plazo de dos días los enlaces, soportes y publicaciones que respalden su querella para que estos queden incorporados a la causa.

Asimismo, la juzgadora ha abierto una línea de coordinación institucional al librar comunicación a la Sección de Instrucción número 3 del Tribunal Central de Instancia para verificar la existencia de un procedimiento paralelo que guarde conexidad con estos hechos.

Por último, pide recabar "testimonio de las actuaciones relevantes relativas a los hechos", ahora investigados en esta causa. En este punto, da traslado al Ministerio Público para que se pronuncie sobre nuevas diligencias que podría llevar a cabo en el marco de la causa.