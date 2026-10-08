Una investigadora del accidente de Adamuz denuncia cambios en los informes técnicos al llegar a instancias superiores

Una de las investigadoras encargadas de esclarecer las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 46 personas, ha cuestionado públicamente la transparencia y la independencia del procedimiento. Según ha denunciado, los informes elaborados por los técnicos sufren modificaciones cuando son elevados a instancias "superiores".

La denuncia ha partido de Isabel López López, investigadora adscrita a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), durante un encuentro celebrado este jueves en el Congreso de los Diputados. Según informa Europa Press, López ha intervenido en nombre del resto de investigadores del siniestro para reclamar que "se respete" el criterio de los profesionales responsables de determinar las causas de la tragedia.

La investigadora ha asegurado que "en muchas ocasiones" los documentos técnicos son modificados cuando llegan a instancias "superiores". Una situación sobre la que ha denunciado la "opacidad" que rodea la elaboración de los informes, así como la falta de "transparencia" e "independencia" en la investigación.

El precedente de Angrois

Las declaraciones se han producido durante una jornada que ha reunido a asociaciones de víctimas y familiares de distintos accidentes de transporte. Entre los asistentes se encontraban afectados por la tragedia de Adamuz, el descarrilamiento del Alvia en Angrois, ocurrido en 2013, el accidente del Yak-42 y el siniestro aéreo de Spanair.

Precisamente, López ha recordado el precedente de Angrois para lamentar que, pese a las tragedias ferroviarias anteriores, la investigación de Adamuz se haya desarrollado sin la transparencia y la independencia que considera necesarias.

Por el momento, la CIAF sigue siendo el principal organismo encargado de esclarecer las circunstancias del accidente de Adamuz. Su investigación se desarrolla mientras permanece pendiente la constitución de un nuevo organismo que agrupará las comisiones responsables de investigar los accidentes ferroviarios, marítimos y aéreos.