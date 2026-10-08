Varapalo al Gobierno por el decreto de Universidades: el Supremo lo anula por falta de urgencia

El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, que contemplaba la creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios, con el que el Gobierno pretendía endurecer los criterios para crear nuevas universidades —el presidente llegó a referirse a ellos como "chiringuitos"—. El tribunal anula la norma por falta de justificación para su tramitación urgente.

El tribunal estima así un recurso de Baleares en el que, entre otras cosas, alegaba la falta de justificación de su tramitación urgente. El Supremo concluye que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación "no está debidamente justificado". "Y su efecto de omisión del trámite de consulta previa carecía del amparo legalmente exigido", apunta.

Baleares recurrió varios aspectos del decreto, entre ellos su "validez total" por "defectos fundamentales de su procedimiento de elaboración". El Supremo, según el fallo al que ha tenido acceso LD, se centra en la supuesta urgencia del decreto y menciona cómo esa urgencia no aparece en el preámbulo de la norma y que, en el acuerdo del Consejo de Ministros, se justifica la supuesta urgencia en que "para el inicio del curso académico 2025-2026 sería preciso que este nuevo marco regulador esté aprobado, de tal modo que la calidad de cada nueva Universidad o de las ya existentes refuerce, en la misma dirección, la calidad global del sistema, seña de identidad de la Universidad española".

"Las circunstancias extraordinarias deben considerarse como las situaciones que, siendo ajenas o por estar fuera de lo común, alteran significativamente la normalidad y requieren medidas especiales o ajustes excepcionales", recuerda el Supremo. "Y esas circunstancias extraordinarias podrán ser consideradas como imprevisibles cuando por ser inesperadas dificultan o hacen imposible el cumplimiento de las finalidades de una determinada regulación", apunta. El tribunal señala en el fallo que, en este caso, "el único elemento que se emplea para la justificación (aprobación de la reforma para que pudiera estar en vigor en el curso académico 2025/26) es más una voluntad política para su pronta entrada en vigor que una causa objetiva que acredite una urgencia ante la necesidad de evitar unos determinados efectos que produce la normativa reglamentaria vigente por ser perversos al generar daños, corromper el sistema o alterarlo en contra de las previsiones legales".

"El acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación no está debidamente justificado", sentencia el Supremo, que afirma que "su efecto de omisión del trámite de consulta previa carecía del amparo legalmente exigido".