Así será la agenda de los Reyes en Ceuta: reuniones con la sociedad civil, encuentro ecuménico y visita a un colegio

Don Felipe y Doña Letizia visitan el martes 13 de octubre Ceuta y el miércoles 14, Melilla. Tal y como se ha recalcado desde la Casa Real, se trata de una visita consensuada entre la Corona y el Gobierno, y con un esquema similar y de larga duración en el día para estas dos jornadas.

Una visita que comenzará el martes 13 de octubre en torno a las 12:30 horas, cuando los Reyes hagan su llegada al Ayuntamiento de Ceuta. Allí serán recibidos por las máximas autoridades locales y autonómicas, con Juan Jesús Vivas a la cabeza. Durante el acto institucional, recibirán las llaves de la ciudad, y mantendrán una reunión a puerta cerrada con el presidente Vivas.

Por la tarde, a las 16:45 los Reyes se trasladarán al colegio Vicente Aleixandre, centro educativo destaca localmente por sus iniciativas de inclusión a través de las artes y proyectos de innovación pedagógica y a las 18:00 asistirán a un servicio ecuménico con representantes de las distintas confesiones religiosas en el cementerio de Sidi Embarek, en homenaje a las personas que perdieron la vida en el mar los días 30 y 31 de julio.

El broche a la estancia en la ciudad tendrá lugar a partir de las 19:00 horas en el Parador de Ceuta, donde los Reyes mantendrán un encuentro con unas 150 personas de la sociedad civil ceutí, entre las que se encuentran agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, Protección Civil, profesores, bomberos, trabajadores del sector turístico, empresarios y propietarios de pequeños comercios. A las 19.30h, el Rey pronunciará unas esperadas palabras que cerrarán la primera jornada de este viaje oficial antes de poner rumbo al día siguiente a la ciudad autónoma de Melilla desde Ceuta. Asimismo, los Reyes dormirán en Ceuta conviertiéndose en el primer jefe del Estado desde Alfonso XIII que pernocta en la ciudad autónoma.

Este viaje, que será el primero de los Reyes a Ceuta y Melilla desde la proclamación de Felipe VI en junio de 2014, lo realizarán sin el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Serán dos ministros quienes acompañen a los Reyes: el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en Ceuta, mientras que en Melilla será la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Asimismo, la intención de la Casa del Rey es normalizar la presencia de la Corona en estos dos territorios y dejar la puerta abierta a nuevas visitas en el futuro.