Bildu y sus cachorros proetarras calientan el día de la Hispanidad con marchas de odio

Bildu, la formación proetarra liderada por Arnaldo Otegi, y sus organizaciones juveniles han convocado varias marchas de odio antiespañolas para el día 12 de octubre con la finalidad de reventar el Día de la Hispanidad en el País Vasco y Navarra, en un momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez está intentando movilizar a grupos radicales para calentar la calle contra Partido Popular y Vox.

De momento, hay constancia de tres concentraciones contra el festivo nacional, una en Vitoria y otras dos en Guipúzcoa. Así lo explicó este jueves el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que no descartó que se sumen más. A estas movilizaciones se suma otra convocatoria de la organización juvenil de la izquierda abertzale Ernai en Tudela, en Navarra, prevista para este sábado 10 de octubre a las 19:00 horas, dos días antes de la Fiesta Nacional.

Enfrentamientos o incidentes

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Navarra que prohíba esta manifestación ante el riesgo de que se produzcan alteraciones del orden público, enfrentamientos o incidentes que puedan comprometer la seguridad de las personas y los bienes. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha rechazado prohibir el acto al no existir informes policiales desfavorables que justifiquen esa medida.

Ernai, organización juvenil vinculada a Sortu, partido integrante de EH Bildu, ha protagonizado anteriormente movilizaciones contra la celebración del 12 de octubre. En 2024, el colectivo reivindicó el derribo de un toro de Osborne situado junto a la carretera de Tudela, al que calificó de símbolo del españolismo.

"Estado Vasco independiente y socialista"

En paralelo, la coordinadora independentista y socialista revolucionaria Jardun ha anunciado una movilización para el próximo 12 de octubre, a las 12:30 horas, frente al Centro Cívico Aldabe de Vitoria, bajo el lema en euskera "Indar errepresiboak suntsitu!", que puede traducirse como "¡Destruir las fuerzas represivas!". Jardun agrupa a las organizaciones Aske y Jarki y defiende la creación de un Estado vasco independiente y socialista.

Estas movilizaciones no son nuevas. El pasado 12 de octubre de 2025, Ernai y otros colectivos de la izquierda proetarra organizaron distintas actividades contra el Día de la Hispanidad en el País Vasco y Navarra. En Irún se convocó una marcha de montaña bajo el lema "No somos españoles", mientras que en Lesaka se celebraron actos políticos y actividades separatistas. La tensión alcanzó su punto álgido en Vitoria, donde coincidieron una concentración de colectivos antifascistas y una manifestación de Falange Española de las JONS, convocadas a escasos metros de distancia. La jornada terminó con graves disturbios, 19 detenidos y una veintena de agentes de la Ertzaintza heridos leves.