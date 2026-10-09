Bolaños vuelve a presionar al Supremo para que los nacionalizados de la Ley de Nietos puedan votar en las elecciones

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha vuelto a presionar al Tribunal Supremo para que dé marcha atrás en su medida cautelar de suspender el derecho al voto a 400.000 extranjeros nacionalizados con la Ley de Nietos diciendo que si no rectifican se acudirá a las elecciones "con un censo alterado".

La medida cautelar que paraliza la aplicación de esa ley equivale a que "400.000 españoles quedarán privados del derecho al voto", ha dicho Bolaños en un diálogo sobre la Guerra Civil en Sevilla. "Le estamos pidiendo con todo el respeto al Tribunal Supremo que resuelva cuanto antes esa cuestión, porque imagine el escenario: se va a las elecciones, se vota y después se decide que la demanda no tenía ningún sentido y que esas 400.000 personas tenían que haber votado", insistió este jueves.

En paralelo, Bolaños ha recordado que la ley es de 2022 y que "durante cuatro años ha sido pacífica y no ha dicho nadie ni pío e incluso ha habido gente que ha votado en las elecciones de 2023 y en las autonómicas". "Y ahora, sin embargo, todo nace de un bulo que es que se va a hacer un gran pucherazo, sin ninguna prueba, totalmente delirante, y de ahí nace que organizaciones ultraderechistas lo llevan al Tribunal Supremo para paralizar ese derecho al voto", añadió.

También ha recordado que de las personas a las que esa ley concede la nacionalidad española y por tanto el derecho al voto suele votar el 10%, que eso hay que repartirlo en las distintas circunscripciones electorales y que el peso del voto exterior en las últimas elecciones solo decidió un escaño, en favor del PP y en detrimento del PSOE.

Bolaños ha descartado que el Gobierno vaya a buscar el desbloqueo de esa ley en la Diputación Permanente del Congreso como ha hecho con los decretos sobre vivienda, que en caso de aprobarse, el Gobierno de Pedro Sánchez incurriría en un "fraude de ley", según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital.