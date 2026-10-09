El PSOE estudia aliarse con toda la izquierda para arrebatar el Senado al PP

Mientras el Frente Amplio de Sumar y el resto de formaciones de izquierda sigue sin tomar forma, fuentes socialistas han filtrado a El País y después confirmado que está en marcha una operación para que la izquierda presente listas conjuntas en el Senado. El objetivo, acabar con la mayoría absoluta de los populares en la cámara. Alegan que el PP, que ganó en las urnas su mayoría en la cámara alta, ha hecho un uso "espurio" del Senado en esta legislatura.

Según ha adelantado el diario de Prisa, el PSOE está a la espera de que el denominado Frente Amplio, a la búsqueda de candidato en medio de roces entre las formaciones, tenga un interlocutor claro. Alegan que la fórmula del frente popular sería la más competitiva para intentar que el PP pierda el control de la cámara. "Exige de la generosidad de todas las partes. Nosotros estamos dispuestos", dicen las fuentes a El País. La alianza no incluiría a EH Bildu, aclara el diario.

La futura coalición, si llegara a forjarse, debería comunicarse como tarde el 16 de octubre, el próximo viernes. Mientras, el plazo para presentar las listas acaba el 26 de octubre.

Según fuentes citadas por Europa Press, el análisis de una hipotética alianza no se limita al Senado, sino que se están viendo todas las alternativas para las elecciones a ambas cámaras.

"Una buena jugada"

Precisamente el pasado martes fue presentada una plataforma llamada Senadores por la Democracia que tiene como objetivo empujar a los partidos de izquierda para presentar listas conjuntas en el Senado. A ella se ha adherido la Fundación Pedro Zerolo, próxima al PSOE.

"Le quitaríamos la mayoría absoluta al PP fácilmente si se va conjuntamente. Otra cosa es cómo se gobierna eso luego, pero sería una buena jugada", señala a El País el secretario de organización de una federación socialista.