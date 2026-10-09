Feijóo y Abascal aceptan la invitación de Jordi Wild para ser entrevistados mientras Sánchez guarda silencio

Jordi Wild quiere reunir a los principales representantes políticos en su pódcast 'The Wild Project' con motivo de las elecciones. El creador de contenido ha propuesto una serie de entrevistas en las que participen Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Pedro Sánchez y el candidato o candidata de la izquierda confederal. Por ahora, los dirigentes del PP y Vox ya han aceptado el ofrecimiento, según informa elDiario.es.

La iniciativa contempla una semana de programación especial dedicada a la política, aunque el youtuber ha dejado claro que no llevará adelante el proyecto si alguno de los cuatro invitados rechaza participar. Con esta exigencia pretende evitar que unas formaciones tengan mayor presencia que otras en su canal.

Feijóo ha sido uno de los primeros en mostrar su disposición a acudir. El presidente del PP ha asegurado que se sentará con Jordi Wild "cuando quiera" para presentar su proyecto "sin límites ni preguntas pactadas". También ha introducido una nota de humor en su respuesta: "Supongo que es más fácil esto que meterse en un ring contigo".

El comentario hace referencia a los eventos de lucha organizados por el youtuber, que cuentan con un público especialmente joven y mayoritariamente masculino.

Santiago Abascal tampoco ha puesto reparos a la propuesta. El presidente de Vox ha confirmado su participación con un escueto "Cuenta conmigo".

Sin guiones ni preguntas previas

Más allá de conseguir la participación de los cuatro representantes políticos, Jordi Wild ha fijado otras dos condiciones para las entrevistas. La primera afecta al desarrollo de las conversaciones: ninguno de los invitados conocerá de antemano las preguntas que tendrá que responder.

El presentador ha explicado que busca "pillarles a contrapié", aunque ha garantizado que no se "faltará al respeto en ningún momento".

La otra exigencia tiene que ver con los protagonistas de las entrevistas. Wild no permitirá que los partidos envíen a portavoces u otros cargos políticos como sustitutos. Su intención es conversar exclusivamente con los candidatos de las cuatro formaciones.

Un mensaje directo a Pedro Sánchez

Con Feijóo y Abascal dispuestos a participar, todavía falta conocer la decisión del presidente del Gobierno y de quien represente al espacio de la izquierda confederal.

Jordi Wild ha querido dirigirse expresamente al líder socialista para animarle a aceptar el ofrecimiento. "Pedro, un mensaje para ti: ven, te vamos a tratar bien, pero no te lo vamos a poner fácil", ha señalado.

De este modo, la celebración de la semana especial de 'The Wild Project' continúa condicionada a que los cuatro invitados den su consentimiento. El youtuber mantiene su intención de ofrecer el mismo espacio a las distintas formaciones, sin preguntas pactadas y con los propios candidatos como únicos interlocutores.