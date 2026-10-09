Guerra en la izquierda: Más Madrid acusa a Podemos de hacer políticas de TikTok

La diputada de Más Madrid en el Congreso Tesh Sidi ha tachado de poco serias las primarias abiertas impulsadas por Podemos, que ya están activas a través de una web específica, y ha lanzado que no se puede actuar como "si la democracia participativa se hiciera en TikTok".

A través de un mensaje en la red social X, ha considerado que la formación morada ha impulsado, a su juicio, una "web de captación de datos sin el logo del partido, pero dejando su nombre escondido en las condiciones de uso —lo que supone engañar a la ciudadanía—".

"¡Un poco de seriedad, por favor!", ha exclamado Sidi para señalar que solo pide a todas las organizaciones "seriedad y respeto" a los votantes para que "no nos arrasen". También pide respeto al legado que dejaron el exlíder histórico de IU Julio Anguita y la política Clara Campoamor, promotora del sufragio femenino en España.

La diputada de la formación madrileña confronta que las primarias abiertas son procesos que "duran más de un año", a raíz de la experiencia donde se han desplegado, y que "implican a la sociedad civil, los sindicatos y el mundo académico". Pero sobre todo destaca que deben "construirse alrededor de un programa y un proyecto de país".

"La democracia participativa no consiste en hacer clic en una web. Consiste en construir colectivamente un proyecto político. ¡A trabajar todo el mundo a puerta cerrada para 29N!", ha zanjado Sidi.

Podemos ha dado un paso más para celebrar sus primarias abiertas a toda la izquierda para elegir candidato a las elecciones generales del 29N, y que es la condición que ha puesto a partidos de Frente Amplio para una candidatura de unidad, al publicar una web específica para organizar el proceso.

La eurodiputada y referente electoral de Podemos, Irene Montero, ha proclamado que solo cabe acuerdo con los partidos de Frente Amplio sobre la base del desarrollo de esas primarias abiertas, que es la solución para que la izquierda salga del "bucle". El calendario pauta la votación para el 14 y 15 de octubre y desde este viernes se pueden inscribir votantes y precandidatos.