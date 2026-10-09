Ismael Moreno confirma la imputación de Jéssica Rodríguez y un ex alto cargo de Adif en el caso Koldo

La Audiencia Nacional ha confirmado la imputación de la prostituta de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez y del ex alto cargo de Adif, Ignacio Zaldívar, en el caso Koldo que investiga el juez Ismael Moreno.

El pasado mes de julio el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tomó la decisión de imputar a Rodríguez, a Zaldívar y al hermano de Koldo García, Joseba García, en la rama del caso Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional.

"Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Jésica Rodríguez García contra el auto de fecha 23 de julio de 2026 de la Plaza nº 2 del Tribunal Central de Instancia, Diligencias Previas nº 65/23, que deniega el recurso de reforma interpuesto contra la providencia de 3 de julio de 2026 por la que se acordaba tomarle declaración en calidad de investigada; confirmado ambas resoluciones; y declarando las costas procesales de oficio", señala el auto sobre Jéssica, al que ha tenido acceso Libertad Digital. El juez se refiere en similares términos a la desestimación de Zaldívar en otro auto.

En el caso de Jéssica, considera que el juicio que se celebró contra José Luis Ábalos, en el que ella declaró como testigo, no implica que sea cosa juzgada y recuerda su posible responsabilidad en los hechos relacionados con su contratación en Ineco y Tragsatec.

"La parte recurrente no ha acreditado que en la Causa Especial 20775/2020 del Tribunal Supremo haya sido parte acusada Jésica Rodríguez García. Es más, del contenido del recurso se deduce que la misma habría participado en el proceso en calidad de testigo. Por todo ello, este motivo de impugnación también ha de ser desestimado", señala el juez.

En el caso de Zaldívar, sobre el que pesa la sospecha de haber beneficiado a Jessica Rodríguez, el magistrado señala que "los hechos objeto de investigación pudieran ser constitutivos de infracción penal, por lo que la providencia primeramente recurrida, haciendo el llamamiento al recurrente a fin de que comparezca, se persone en el procedimiento y ejerza su derecho de defensa, prestando declaración, se atiene al marco legal anteriormente descrito".

Rodríguez y Zaldívar estaban llamados a declarar el pasado 20 de julio pero ambos se negaron a hacerlo. Moreno llamo a Rodríguez a declarar por el presunto enchufe en dos empresas públicas, algo sobre lo que sí declaró en el Supremo en calidad de testigo. Por su parte Zaldívar se negó en similares términos al señalar que había presentado un escrito ante el tribunal en contra de este procedimiento.