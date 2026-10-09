Juan José Imbroda llama a arropar a Felipe VI para ratificar la españolidad de Melilla

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha realizado un llamamiento formal a toda la población para brindar un recibimiento multitudinario a los reyes don Felipe y doña Letizia con motivo de su estancia en la ciudad autónoma el 14 de octubre. A través de un mensaje institucional dirigido a la ciudadanía, el mandatario ha ensalzado la trascendencia de esta cita y ha instado a responder con una presencia en las calles análoga a la que protagonizaron hace casi diecinueve años Juan Carlos I y doña Sofía.

La convocatoria oficial fija el encuentro el próximo miércoles a las 11:45 en la plaza de España, enclave neurálgico donde se espera congregar a millares de compatriotas. Imbroda ha destacado que este respaldo cívico servirá para transmitir el agradecimiento de la urbe hacia los monarcas por su "inestimable cariño y preocupación", un compromiso que se materializará en lo que ha descrito como una "trascendental y extraordinaria visita institucional" largamente esperada.

El máximo dirigente autonómico ha remarcado que una acogida entusiasta ante la Corona no solo "proyecta un esperanzador presente y un hermoso futuro", sino que constituye la mejor muestra de gratitud popular hacia quienes representan la cúspide del Estado de Derecho y la continuidad histórica de la nación. A juicio de Imbroda, el viaje posee un "especial significado" debido a que servirá para consolidar y evidenciar el estrecho vínculo que la monarquía hispánica ha mantenido de forma ininterrumpida con esta tierra.

Asimismo, el presidente melillense ha hecho hincapié en que el acontecimiento permitirá a la ciudadanía reiterar su "incuestionable españolidad", un rasgo identitario consolidado desde 1497 frente a cualquier pretensión anexionista externa. Para Imbroda, el homenaje ciudadano reflejará el afecto sincero de Melilla hacia la Jefatura del Estado y evidenciará el inmenso orgullo que representa albergar a los soberanos en un territorio plenamente integrado en el proyecto nacional.

Como antesala simbólica de los actos institucionales previstos, la sede del Palacio de la Asamblea —edificio que acogerá la primera parada del periplo real— permanece iluminada con los colores rojo y gualda de la bandera de España. La iluminación ornamental se mantendrá de forma ininterrumpida hasta la jornada posterior a la partida de los reyes, certificando el ambiente solemne y festivo con el que la ciudad se dispone a conmemorar un acontecimiento histórico.