La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido la inadmisión de la querella contra Sofía Puente por la que se le pedían responsabilidades por el mandato de interpretación de la Ley de Nietos que ha dado pie a la obtención de la nacionalidades de extranjeros descendientes de españoles.

La magistrada encargada de la querella contra la hermana del ministro de Transporte dio un plazo de 5 días a la Fiscalía el pasado 23 de septiembre para que se pronunciase sobre la admisión a trámite de la misma. La Asociación Hazte Oír interpuso una querella contra Puente por el mandato de interpretación que firmó de la Ley de Nietos. La que fuera directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia argumentó que ya fue denunciada por los mismos hechos y que el Juzgado archivó la causa.

"La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado la inadmisión de la querella presentada por la Asociación Hazteoir.org contra Sofía Puente Santiago por delito de prevaricación 'por concurrir la excepción de cosa juzgada'", señala la nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid.

"La Fiscalía recuerda que la Asociación por la Reconciliación Histórica ya presentó en 2022 otra querella ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid y que, examinando el contenido de ambas, 'se considera que los hechos objeto de la querella actual son coincidentes con los que fueron objeto del procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid'. Subraya que las querellas se dirigieron contra la misma persona (identidad objetiva y subjetiva) y que al haber concluido por resolución de sobreseimiento libre firme el primer procedimiento 'la institución de la cosa juzgada impediría la prosecución del presente procedimiento'", recuerda la nota.

Por otro lado, sobre las alegaciones de Hazte Oír de que el auto del mencionado Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid no significa que sea "cosa juzgada" la Fiscalía precisa que "parece que los argumentos esgrimidos en contrario son anteriores a la reforma de la LECrim". De esta Manera la Fiscalía madrileña entiende que a partir de esta reforma "cuando el instructor estime que los hechos no son constitutivos de infracción penal, 'acordará el sobreseimiento que corresponda', y de acuerdo con lo establecido en el artículo 637.2 LEcrim, 'el sobreseimiento que corresponde cuando los hechos no sean constitutivos de delito, es el libre'".