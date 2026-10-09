Maniobra de la Fiscalía para salvar el voto de la Ley de Nietos el 29-N

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que reconsidere mantener las medidas cautelares de la conocida como Ley de Nietos para que los afectados puedan votar en las elecciones generales del 29 de noviembre.

El Alto Tribunal se encuentra debatiendo si debe mantener la suspensión del voto a las personas que se acogieron a la disposición de la Ley de Memoria Democrática, cuya instrucción fue realizada por Sofía Puente, por estar en entredicho la validez de la norma. El Supremo ha escuchado los argumentos de las partes esta semana ante el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez este lunes, lo que ha puesto en el foco el debate de si los acogidos a esta norma deberían poder votar en los próximos comicios generales.

Según han trasladado fuentes de la Fiscalía General del Estado a Libertad Digital, el Ministerio Público ha solicitado a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo que suspenda por el momento la aplicación de medidas cautelares ante la imposibilidad de discernir qué casos se acogieron a la norma cumpliendo con la voluntad del legislativo y cuáles de ellos lo hicieron acogiéndose a las normas planteadas por la instrucción de la ley, que habría ampliado el espectro de personas que podían adquirir la nacionalidad española.

"Se ha sugerido a la Sala que esta nueva situación puede haber cambiado el escenario de ponderación de intereses en conflicto que ha de valorarse para adoptar medidas cautelares, para que se sopese la posibilidad de no llevar a cabo esas acciones de revisión del censo al menos durante este proceso electoral", explican las citadas fuentes al respecto del criterio de la Fiscalía en este asunto.

Estas mismas aseveran que existen "serias dificultades" para distinguir en qué casos existe una seguridad total en que tendrían derecho a voto. Por ello, se pide que todos los casos que están en entredicho puedan votar el próximo 29 de noviembre. Estas "serias dificultades" y "posibles incompatibilidades" se refieren a que la ejecución de las medidas cautelares puede "generar una continua y progresiva suspensión de altas en el censo desde este momento hasta el de las elecciones y con posterioridad".

Ante estos riesgos, según argumentan las fuentes, debería prevalecer el derecho a voto de aquellos cuya nacionalidad no estuviera en entredicho. Estos serían aquellos españoles que se acogieron a la norma aludiendo a que alguno de sus padres o abuelos salieron de España entre el 18 de julio de 1936 al 31 de diciembre de 1955 —fechas que contempla la instrucción de Sofía Puente—; pero que no fueran capaces de acreditar que sus antepasados fueron exiliados del país o tuvieron que huir por la persecución del Régimen Franquista.

En concreto, la norma aprobada por el Congreso de los Diputados en 2022 con amplia mayoría recogía que los descendientes de los exiliados podrían pedir la nacionalidad española; pero la instrucción de la hermana del ministro de Transportes habría cambiado los términos del legislativo para que todas aquellas personas que tuvieron como ascendiente a una persona que salió de España en las fechas mencionadas pudieran obtener la nacionalidad. La dificultad es conocer quién sí que acreditó que sus ascendientes emigraron por una persecución del Régimen; que sí tendrían derecho al voto en las próximas elecciones.