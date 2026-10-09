La juez Biedma impresiona en la Audiencia Nacional: "Es una mujer muy recia, ha estado magnífica"

La juez Beatriz Biedma no ha dejado indiferentes a los presentes durante su declaración como perjudicada en la Audiencia Nacional. "Es una mujer muy recia, ha estado magnífica", ha revelado una fuente jurídica testigo en la sala presidida por el juez Santiago Pedraz a Libertad Digital.

La juez que instruyó la causa contra David Sánchez ha declarado este jueves ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que se sintió perseguida en meses que coincidían con las actuaciones de las cloacas del PSOE. En concreto, ha relatado varias situaciones en las que personas que no conocía estaban preguntando por ella. Una de estas fue que alguien se hizo pasar por su hermano, sin tener ella ningún hermano varón, para preguntar por sus hijos en el colegio.

A pesar de la dureza de su relato, la magistrada instructora se ha mantenido "recia", evitando aflorar cualquier tipo de sentimiento acerca de lo vivido en los últimos dos años, en los que fue un supuesto objetivo para las cloacas socialistas de Leire Díez. Las fuentes consultadas han destacado que Biedma ha "detallado con pelos y señales" todo aquello que le han preguntado las partes.

De hecho, han asegurado irónicamente que "habla por los codos" haciendo referencia al nivel de detalle que ha ofrecido Biedma a las preguntas tanto de la fiscal Anticorrupción Elena Lorente como de los letrados de las defensas de Leire Díez, el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil Manuel Llamas o el juez Pedraz. "Es magnífica, ha sido una declaración estupenda", han sentenciado las citadas fuentes.

La juez ha acudido a la sede de la Audiencia Nacional este jueves acompañada de su hermana Manuela Biedma, que ejerce como su letrada en el procedimiento. La declaración ha durado más de una hora y ha repasado las actuaciones que habría sufrido en el lapso de tiempo en el que estuvo instruyendo el caso del hermano del líder socialista. El juez Pedraz considera que hay indicios suficientes como para considerarla perjudicada por la actuación de las cloacas, al menos en lo que respecta a las calumnias que habría vertido en redes sociales el exmagistrado Sáenz de Tejada, que sería socio de Leire Díez en las presuntas actividades ilícitas de la fontanera socialista.

La UCO ha recogido en un informe los contactos de Sáenz de Tejada con clanes de la droga de Badajoz para actuar en contra de la magistrada Biedma. Es un "puto grano en el culo, hay que eliminarla", recoge la UCO sobre uno de los comentarios del exmagistrado Sáenz de Tejada sobre la juez con personas del entorno del clan de los Rocho.

Además, los investigadores precisan que estas actuaciones habrían sido conocidas por la propia Leire Díez, según se desprende de las anotaciones manuscritas en su agenda. "Lo que vendría a reforzar la estrategia seguida por la presunta organización criminal, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE", explica la UCO.