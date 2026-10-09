Fuentes jurídicas han afirmado a Libertad Digital que la Justicia intentará abstenerse de ordenar "diligencias especialmente delicadas" para el Partido Socialista hasta la celebración de las elecciones generales del próximo 29 de octubre con el objetivo de no condicionar la percepción de los votantes.

La convocatoria de elecciones generales por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cogido a su partido sumido en numerosas investigaciones de supuesta corrupción en los tribunales. El caso que más puede avanzar en los próximos dos meses es el de las cloacas del PSOE, en el que el Ministerio Público ha informado en contra de imputar al partido como persona jurídica por considerar "prematura" la solicitud de la acusación popular unificada, si bien sí que ha recalcado que existen indicios que apuntan al partido, por lo que su imputación podría darse en los próximos meses.

Por nuevas "diligencias especialmente delicadas", las fuentes consultadas se refieren a abrir nuevas vías de investigación que redunden en actos judiciales que puedan apuntar hacia unas siglas concretas. En este marco, estarían los ejemplos de las entradas y registros que el juez Santiago Pedraz ordenó en la sede nacional del PSOE, en la Dirección General de la Guardia Civil, o en las oficinas centrales de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Todas ellas fueron de especial relevancia mediática y apuntaban directamente a las prácticas ilícitas que Leire Díez habría llevado a cabo con el paraguas de las siglas del PSOE.

En este contexto de diligencias delicadas se hubiese encontrado la imputación del PSOE, la cual no ha sido adoptada por entender que no es el momento procesal para ello. Esta medida lleva semanas sobre la mesa del Juzgado Central de Instrucción Número 5, pero se considera que todavía se deben llevar a cabo nuevas diligencias como la declaración en calidad de imputados de Leire Díez o el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, presunto líder de la supuesta organización criminal.

Este freno a este tipo de diligencias no supone que se vaya a paralizar la acción de la Justicia. Es más, las instrucciones de los casos que afectan al principal partido de Gobierno seguirán avanzando con celeridad independientemente de la fecha electoral. Eso sí, se evitarán diligencias que afecten a los partidos políticos. En la misma medida, no parece que se vaya a hacer pública la sentencia a la trama Kitchen, que involucra directamente al exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz.

Las fuentes consultadas no se han atrevido a pronosticar si esta regla no escrita se aplicará a otros procesos judiciales que se mantienen bajo secreto de sumario. En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, lleva meses estudiando una cantidad importante de documentación remitida por el PSOE sobre sus gastos en efectivo. El magistrado también recibió un sobre por parte de Víctor de Aldama en el que, según asegura el empresario condenado en la trama Koldo, se encuentran pruebas de la financiación irregular del partido y la Internacional Socialista, por lo que la causa podría derivar en el estudio de la financiación del PSOE. Se trata de un juez que reniega de la actualidad política y los medios de comunicación, por lo que su actuación suele responder únicamente a los plazos judiciales.