La obsesión de la cloaca del PSOE con la juez Biedma: "Represalia y persigue abogados"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge los vídeos publicados en el canal de YouTube Magistrado Anticorrupción TV contra la juez que instruyó el caso contra el hermano del presidente del Gobierno, Beatriz Biedma. La UCO cifra en 52 los vídeos relacionados con el caso David Sánchez de los cuales 34 de ellos contienen el nombre de la magistrada en su título. A Biedma se le ha acusado en este canal de violar "derechos fundamentales de "ciudadanos y de "represaliar y perseguir abogados"

La UCO ha certificado en un informe los contactos de la cloaca del PSOE con clanes de la droga de Badajoz para actuar contra Beatriz Biedma y sitúa al exmagistrado Sáenz de Tejada como vínculo con Cintia Rocho, la líder del clan narco de Los Rocho. Rocha manifestó en relación a las actuaciones que se le había pedido llevar a cabo contra Biedma, que Sáenz de Tejada le dijo "que era un puto grano en el culo y que había que eliminarla".

No obstante, el papel de Tejada no se habría limitado a este episodio. El exmagistrado "contaría con un canal de YouTube, denominado Magistrado Anticorrupción TV a través del cual habría realizado diversas publicaciones relacionadas con determinadas actuaciones o prácticas judiciales que consideraría irregulares, entre las que se incluirían algunas llevadas a cabo por Beatriz Biedma", señala el informe de la UCO al que ha tenido acceso Libertad Digital.

La vinculación de Sáenz de Tejada con este canal "aparte de por su aparición física en los videos" viene determinado por los datos facilitados para su financiación. En concreto, "el número de teléfono asociado a Bizum, cuya titularidad se ha podido comprobar que correspondería a la madre del exmagistrado. A partir de dicha vinculación, se ha podido determinar que, desde el día 05.05.2023, se habrían publicado un total de 1.090 videos".

"De estos videos, al menos 52 guardarían relación con el caso de hermano del Presidente del Gobierno, en los que se incluirían referencias a la juez en cuestión. Por otra parte, en al menos 34 de ellos se incluiría en su título el nombre de la Magistrada Beatriz Biedma, centrando su contenido en la misma. Además, constan publicados, al menos, 13 vídeos de temática diferente que también mencionan a la Magistrada. En este sentido, tal y como se refleja en la tabla siguiente 44, de los 99 videos referidos, el primero de ellos habría sido publicado el 02.06.2024, mientras que el último el 29.09.2026", señala el informe.

EL contenido de esos vídeos ha sido analizado por los agentes de la UCO, quienes señalan que Sáenz de Tejada habría realizado comentarios sobre la trayectoria profesional de Biedma y sus actuaciones judiciales. La UCO refleja en su informe algunos de estos comentarios en los que incluso se menciona a los hijos de la magistrada.

"[...] ¿lo vamos cogiendo? ¿Correcto, Beatriz? ¿He dicho alguna mentira, Beatriz Biedma Rojano? [...] No, no, tú, pero bueno, eso es otra cosa, eh eso, eso sí lo haces, eh. Y luego curiosamente creo que llevas los niños al mismo colegio que el que abraza determinados líderes de de la política, yo no entro ni salgo en la política, pero hombre que vayáis de independientes judiciales y vayáis haciendo estas cosas cosas muy muy de Independiente no parece que que sea [...]", señala uno de los extractos recogidos.

"[...] Yo he expulsado de varias causas judiciales a la jueza Beatriz Biedma, por amenazar y por prejuzgar el resultado de un procedimiento que estaba llevando a cabo, aun así, la taparon. Posteriormente, ha violado derechos fundamentales de ciudadanos, aun así, la han tapado. Posteriormente, hace concentraciones políticas en la puerta de los juzgados, aun así, la han tapado. Posteriormente, represalia y persigue abogados y ciudadanos que se oponen a lo que ella y su camarilla de jueces y familiares y allegados eh quieren, aun así, la han tapado", recoge otro fragmento.