Todos somos Elma Saiz

Con una sonrisa y una escueta frase —"no, es que no me corresponde"—, la portavoz Elma Saiz consiguió que el titular de que Sánchez podría colocar a su mujer —perdón, a Begoña Gómez— en las listas del PSOE saltara de un diario digital a la práctica totalidad de los medios. Saiz no descartó, como le pidió Juan Ramón Lucas, una noticia especialmente difícil de tragar. Ni de palabra, ni con sus gestos. Quizás la razón fue que la respuesta no estaba recogida en el argumentario del día; quizás, que la estrategia había llegado a sus oídos porque llegó a estar sobre la mesa; quizás, que a ella le parecería una idea excelente; quizás, que un traspiés mediático puede ser fatal en plena confección de listas; o quizás, que a estas alturas de sanchismo, todo empieza a verse ya como factible y nadie se aventura ya a descartar nada, ni siquiera los más supuestamente próximos al hermético líder en una semana que nos ha adentrado oficialmente en el incierto terreno de la campaña electoral.

La hipótesis de que a Saiz la idea podría hasta gustarle no resulta descabellada en quien es la autora de una de las frases más desoladoras de la legislatura, inmerecidamente eclipsada por el aluvión de titulares que deja cada día el Gobierno. Sólo hace dos semanas que la ministra dijo esto, con un tono especialmente enfático, desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, antaño considerada un espacio que debía estar libre de juicios políticos y, por supuesto, de críticas o meros comentarios sobre sentencias y jueces:

"Como Gobierno, transmitimos y confiamos que un jurado ecuánime hará justicia y en este caso hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente".

Es casi tan increíble pensar que un ministro portavoz pueda lanzar este mensaje como visualizar la jugada de ver a Begoña Gómez en las papeletas, que finalmente terminó desmintiendo el partido. Pero la frase se dijo, y en este contexto de escuchar todos los días afirmaciones y teorías inimaginables, a ver quién se atreve a descartar nada. Eso debió de pensar Saiz, una ministra a menudo más sanchista que el propio Sánchez, rodeado de políticos-hooligans que no pestañean a la hora de defender los cambios de opinión del presidente o su honradez frente al relato diario de los escándalos. Y lo que sí es seguro es que la lista de hitos de la legislatura que dinamitó límites que se creían firmes engordará más en los próximos días en el marco de una campaña especialmente feroz y de un Ejecutivo, palabra de Sánchez, que está "estudiando ahora mismo todas las leyes y medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas bien en Diputación Permanente o bien por parte del Gobierno en su condición de Poder Ejecutivo".