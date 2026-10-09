Pedraz rechaza imputar por el momento al PSOE en el caso de las cloacas

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha hecho suyo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y ha rechazado la solicitud de la acusación popular unificada liderada por el PP de imputar al PSOE como persona jurídica en este momento procesal.

Fuentes adelantaban a Libertad Digital que la Justicia intentará abstenerse de ordenar "diligencias especialmente delicadas" para el Partido Socialista hasta la celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con el objetivo de no condicionar la percepción de los votantes. En este marco, la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado la imputación del PSOE por considerarla "prematura", debido a que primero deben practicarse varias diligencias, entre ellas la declaración como imputados del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y de la fontanera Leire Díez.

Según adelantaban fuentes jurídicas a Libertad Digital, el juez Pedraz ha asumido el criterio de la Fiscalía y ha rechazado imputar al partido liderado por Pedro Sánchez en este momento procesal, ya que considera prematura la petición de los populares. Fuentes fiscales aseguraban a este diario este jueves que Anticorrupción había informado en contra de la petición del PP por no haberse practicado las diligencias necesarias para ello, pero que sí que veía indicios que apuntaban directamente al PSOE. Por lo tanto, no se descartaba que el asunto se retomase más adelante y que el partido acabase imputado en el caso de las cloacas que instruye el juez Pedraz.

En el auto al que ha tenido acceso este diario, el juez no rechaza que se pueda llevar a cabo esta imputación; es más, refleja que se volverá a discernir sobre el tema: "No ha lugar a atribuir en este momento la condición de persona jurídica investigada al Partido Socialista Obrero Español. Una vez practicadas diligencias oportunas se acordará lo oportuno a tal efecto".

De hecho, el magistrado recalca que existen indicios suficientes como para apuntar a su imputación, a pesar de que falte el elemento primordial de la causa, las declaraciones de Cerdán y Leire Díez. "Al efecto, lo cierto es que con lo actuado no se acredita lo que se viene denominando un 'principio de prueba' para atribuir aquella condición de investigado: aunque los hechos pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE, no se incorpora aún un elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad", esgrime el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5.

Al respecto del principio de prueba, aclara que se define como la "antesala de los indicios, luego racionales de criminalidad y tras ello prueba", pero que "es un dato, elemento o fuente objetiva que proporciona un apoyo mínimo a la realidad del hecho afirmado". "No demuestra el hecho, pero le da una base objetiva", reitera apoyando la tesis de que el partido pueda acabar imputado en la causa.

En este sentido, recalca que no solo faltan por practicar las declaraciones de los supuestos líderes de la organización criminal, sino que también se debe investigar numerosa documentación requerida al partido, como la investigación de los pagos con personas interpuestas a Leire Díez. Para ello, el juez Pedraz ya ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigase la actividad de más de 50 cuentas bancarias, entre las que se encontraban cuatro a nombre del PSOE.

Otras fuentes consultadas explicaban a Libertad Digital que la Justicia se abstendría de ordenar nuevas "diligencias especialmente delicadas", lo que se refiere a abrir nuevas vías de investigación que redunden en actos judiciales que puedan apuntar hacia unas siglas concretas. En este marco, estarían los ejemplos de las entradas y registros que el juez Santiago Pedraz ordenó en la sede nacional del PSOE, en la Dirección General de la Guardia Civil, o en las oficinas centrales de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Todas ellas fueron de especial relevancia mediática y apuntaban directamente a las prácticas ilícitas que Leire Díez habría llevado a cabo con el paraguas de las siglas del PSOE.

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