Pedro Sánchez vuelve a felicitar el Nobel de la Paz tras negárselo a Corina Machado

Pedro Sánchez ha felicitado el Premio Nobel de la Paz a Navi Pillay, la jurista y alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014. Lo llamativo de esta felicitación es que hace precisamente un año, cuando la Academia Sueca galardonó con el mismo premio a María Corina Machado, el presidente dijo en la cadena SER: "Yo no me pronuncio sobre los premios Nobel". Una vez más, el tiempo y las circunstancias desvelan los habituales cambios de opinión.

En una publicación en la red social X, Pedro Sánchez ha escrito: "Navi Pillay es una reconocida jurista sudafricana que ha dedicado su vida a perseguir la impunidad y defender a los débiles frente a los poderosos. Desde su país, desde la ONU y desde la Corte Penal Internacional. Hoy, ha sido galardonada con el Nobel de la Paz. Desde el Gobierno de España nos sumamos al reconocimiento, aplaudimos su labor y reiteramos, ahora más que nunca, nuestro apoyo a organismos internacionales que se encargan de velar por la paz".

Navi Pillay es una reconocida jurista sudafricana que ha dedicado su vida a perseguir la impunidad y defender a los débiles frente a los poderosos. Desde su país, desde la ONU y desde la Corte Penal Internacional. Hoy, ha sido galardonada con el Nobel de la Paz. Desde el… pic.twitter.com/90nhh4GiAw — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 9, 2026

La felicitación contrasta, por tanto, con aquellas declaraciones cuando no quiso comprometer su postura de proximidad con el régimen chavista que actualmente encabeza Delcy Rodríguez, cuya buena relación pudo comprobarse en la Asamblea General de la ONU el pasado mes de septiembre. Allí, Rodríguez recorrió el hemiciclo de la ONU para abrazar y besar a Pedro Sánchez.

Así las cosas, la hemeroteca vuelve a destapar las mentiras de Pedro Sánchez. En Libertad Digital ya adelantamos que Sánchez sí que había felicitado a los ganadores del Premio Nobel de la Paz en 2019 y en 2018; o el de Literatura a Svetlana Alexievich, en 2015.

Y es que, al final, cuando se trata de Venezuela, Sánchez calla para no molestar ni a Rodríguez ni a José Luis Rodríguez Zapatero. Dicho de otro modo: María Corina Machado es un ejemplo de todo aquello cuanto desprecian los autócratas o los aspirantes a serlo.