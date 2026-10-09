Sánchez, a la carga contra "la realidad del Parlamento" en la primera entrevista tras el adelanto electoral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concedido su primera entrevista tras el adelanto electoral que siguió a su nueva derrota parlamentaria por los decretos de Vivienda. Lo ha hecho en un medio amigo, eldiario.es, en el que también se pronuncia sobre la muerte de Maricarmen: dice Sánchez, pese a todo lo escuchado y leído en las últimas horas de sus propios ministros, que "es bueno que no se politice el dolor". "Lo que hay que hacer es reivindicar la política para que no se produzca ese dolor", apunta.

Como ya hizo en su comparecencia-mitin en Moncloa, el presidente del Gobierno justifica el adelanto por la necesidad de un Congreso que sí le dé la razón deslegitimando así la actual mayoría de la Cámara. Dice Sánchez, a pesar de las derrotas parlamentarias y al inédito hecho de que no haya habido nuevos presupuestos, que "ha sido una legislatura fructífera. Pero a diferencia de la anterior, donde aprobamos la primera ley de la democracia sobre la vivienda, en esta ha habido un bloqueo por parte de una mayoría conservadora que ha entendido que los desahucios son poco menos que desalojos que se tienen que producir". "Eso ha generado una contestación social, contraria a la realidad del Parlamento. Y si el Parlamento da la espalda a la ciudadanía, la ciudadanía tiene todo el derecho a reclamar la respuesta a lo que está demandando, que es una intervención contundente del mercado de la vivienda", afirma Sánchez, que en otro momento de la entrevista sostiene que "es hora de que el Parlamento se parezca más a la calle y no a quienes viven en los aticazos".

Insiste Sánchez en que la "dificultad" para que la vivienda sea "un derecho, una realidad", está en Vox y PP en los gobiernos autonómicos y en "un Parlamento que se niega a regular y a intervenir en el mercado de la vivienda, en aquellos aspectos donde efectivamente es disfuncional".

"Necesitamos una mayoría parlamentaria progresista para hacer esa intervención en el mercado de la vivienda. La disyuntiva es: o derechos o recortes. O gente, o los intereses de los fondos buitre", insiste Sánchez, que también defiende la estratagema de sacar ahora adelante los decretos en la Diputación Permanente, donde no es decisivo el voto de Junts: "Es legítimo. El Gobierno va a seguir gobernando hasta el último día de las elecciones". "Mi compromiso es que no se va a producir ningún desahucio en lo que queda de legislatura", continúa el presidente, una promesa que ya hizo y que incumplió.

En ese afán de gobernar hasta "el último día", Sánchez abre la puerta en la entrevista a un indulto a Álvaro García Ortiz. "No lo descarto", contesta el presidente, que asegura que "estamos estudiando ahora mismo todas las leyes y medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas bien en Diputación Permanente o bien por parte del Gobierno en su condición de Poder Ejecutivo".

En cuanto a su futuro tras los comicios y una hipotética derrota, dice Sánchez que no contempla "otra opción que seguir gobernando". "Es más, yo veo el ambiente, la ilusión y la ambición que se ha generado en la izquierda. Y aspiro a una mayoría parlamentaria más amplia, progresista, para que en la próxima legislatura tampoco haya desahucios y se respeten los derechos de personas como Maricarmen".