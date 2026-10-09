Sánchez no descarta indultar a García Ortiz, primer fiscal general del Estado en ejercicio condenado en España

En su primera entrevista concedida tras la convocatoria de elecciones, a eldiario.es, medio amigo que, por supuesto, no le ha puesto en apuros, Pedro Sánchez ha dejado claro que piensa seguir gobernando hasta el final, utilizando para ello la Diputación Permanente o los poderes que la Constitución le otorga como presidente del Gobierno, entre ellos la concesión de indultos.

Así, y en relación a lo primero, ha justificado el llevar a la Diputación Permanente los decretos de vivienda, levemente modificados, que horas antes había tumbado por mayoría absoluta el Congreso de los Diputados. Incluso cuando le preguntan por esta evidente treta, el periodista amigo, Ignacio Escolar, introduce el sesgo de que la crítica a la treta utilizada por Sánchez se la hace "la derecha": "¿Llevar a la Diputación Permanente unos decretos que antes fueron rechazados por el Parlamento es un fraude democrático, como critica la derecha? ¿O es una forma legítima de aprobarlos?". La crítica la han realizado prestigiosos constitucionalistas, no la derecha, pero por supuesto en la deriva antidemocrática en la que se ha instalado Pedro Sánchez es "legítimo" saltarse la voluntad del pueblo expresada en el Parlamento porque ese Parlamento a él no le gusta y "pisotea los intereses de la gente de a pie", como ya dijo en su declaración institucional del lunes en la que anunció el adelanto electoral.

A Sánchez le molesta este Parlamento. Y también le molesta el Poder Judicial. Los ataques continuos contra la justicia, cuando no la persecución pura y dura a los jueces —como el juez Peinado y la juez Biedma— han sido la tónica de esta legislatura fallida. La condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación y 12 meses de multa, nunca fue aceptada por el Gobierno, que siguió considerándolo inocente y puso en marcha casi de inmediato el mecanismo para pedir su indulto.

Por ello no sorprende en absoluto que no descarte aprovechar los días que quedan de legislatura para indultarle, una prerrogativa cuya concesión o denegación le corresponde al Gobierno (Consejo de Ministros) mediante un real decreto a propuesta del Ministerio de Justicia. Pregunta Ignacio Escolar:

¿El Consejo de Ministros va a aprobar el indulto para el fiscal general del Estado antes de las elecciones? Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes y medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas bien en Diputación Permanente o bien por parte del Gobierno en su condición de Poder Ejecutivo. ¿No lo descarta? No lo descarto.

No obstante, el indulto es una medida de gracia que ni anula ni modifica la sentencia, en este caso del Tribunal Supremo. García Ortiz seguirá siendo culpable y el delito que cometió seguirá existiendo. El indulto podrá perdonarle total o parcialmente la ejecución de la pena impuesta, en este caso la inhabilitación y multa de 12 meses.

Por otra parte, el Tribunal Supremo ya se ha expresado en contra de indultar a García Ortiz por no apreciar razones de justicia, equidad o utilidad pública para ello y porque "los hechos" por los que fue condenado "fueron graves" y han producido una "afectación importante de la institucionalidad del Ministerio Público".