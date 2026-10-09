Un complacido Sánchez responde a José Andrés y a Jeff Bezos: "Esta gente quiere vivir en Marte"

El "España necesita construir. Y mucho" del mediático chef José Andrés, que en un extenso comentario opinó de lo que piensa de las soluciones improvisadas del Gobierno para resolver la grave crisis de la vivienda, ha recibido este viernes la respuesta de Pedro Sánchez unos días después de que el ministro de Transportes le llamara "cuñado".

En la larga entrevista que concede este viernes a eldiario.es, y en la que los decretos ocupan una extensa parte, Sánchez habla sin necesidad de que Nacho Escolar se lo pregunte del cocinero: "Me pareció de particular interés que el chef José Andrés en Twitter se posicionara en contra de las medidas de vivienda por intervencionistas. Venía a decir que lo que se necesita es construir más. Permítame el sarcasmo: no habíamos caído en ello".

"Pero bueno, Twitter aguanta todo", añade el presidente, que apunta que él respeta al chef José Andrés, pero "no solamente hay que construir vivienda y aumentar la oferta, tenemos que hacer mucho más". Según Sánchez, esa filosofía "nos llevó a la burbuja inmobiliaria, que luego nos llevó a la crisis y al rescate de la banca que hizo Rajoy".

El presidente no pierde la ocasión de hablar de otro de sus temas predilectos, los "oligarcas". Lo hace aludiendo a uno de los elogios que cosechó el comentario de José Andrés, el del fundador de Amazon, Jeff Bezos. "Yo me pregunto por qué estos oligarcas se posicionan en contra de debates que les quedan un poco lejos. No solamente por lejanía geográfica, porque esta gente no es que viva en aticazos: esta gente quiere vivir en Marte", dice.

100% correct diagnosis and prescription. And it's not just in Spain. https://t.co/nDkmcJ7Dwb — Jeff Bezos (@JeffBezos) October 3, 2026

Y vincula esas críticas a su normativa sobre los centros de datos: "Yo entiendo que a lo mejor a Jeff Bezos no le gusta la regulación que nosotros hemos planteado sobre los centros de datos porque tienen que consumir energía renovable para que no se aumente el precio de la electricidad a los hogares, gestionar eficientemente el agua o que haya soberanía en los datos por parte de España. Pero para eso está un gobierno democrático".