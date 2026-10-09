Un futbolista del CD Castellón llama "miserable" a Rufián por su reacción a la muerte de Maricarmen

El futbolista del CD Castellón Juanjo Nieto ha protagonizado un enfrentamiento en la red social X con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a raíz del fallecimiento de Maricarmen. La discusión ha terminado salpicando al conjunto castellonense, cuyo presidente y máximo accionista, Bob Voulgaris, también se ha pronunciado sobre la presencia de mensajes políticos en el fútbol y las agresiones sexuales denunciadas durante la crisis migratoria de Ceuta.

El origen del enfrentamiento se encuentra en una publicación de Rufián sobre la muerte de Maricarmen. El diputado independentista compartió la noticia acompañada de un escueto mensaje: "Qué hijos de puta".

Su reacción no pasó inadvertida para Juanjo Nieto, que respondió al dirigente de ERC recordándole los acontecimientos registrados en Ceuta. "Esto tendrías que haberlo dicho el día que tus amigos permitieron que invadieran Ceuta, y no ahora, aprovechándote del fallecimiento de una señora mayor. Miserable", escribió el jugador.

Esto tendrías que haberlo dicho el día que tus amigos permitieron que invadieran Ceuta, y no ahora, aprovechándote del fallecimiento de una señora mayor. Miserable. — Juanjo Nieto (@JuuanjoNiieto) October 7, 2026

Voulgaris entra en la polémica

El debate también ha contado con la participación de Bob Voulgaris, presidente y máximo accionista del CD Castellón, que se ha pronunciado sobre la presencia de mensajes políticos en el fútbol.

En una conversación mantenida en X, el dirigente hizo referencia a anteriores controversias entre los aficionados del equipo relacionadas con la exhibición de símbolos políticos en el estadio de Castalia.

"No puedo confirmarlo, pero me pregunto si los aficionados que intentaron llevar una bandera de la Rusia comunista (martillo y hoz) a Castalia y no se lo permitieron, son algunos de los mismos aficionados que se molestaron porque se mostró la bandera española en el marcador", señaló.

Voulgaris también respondió a un usuario que defendía la necesidad de mantener la política al margen del deporte. Aunque reconoció que comparte habitualmente esa postura, explicó por qué consideraba necesario pronunciarse sobre lo sucedido en Ceuta.

"Respeto tu opinión. Normalmente no quiero que nuestros partidos de fútbol se traten de nada más que de fútbol, pero supongo que tracé la línea cuando se trata de niñas pequeñas siendo violadas y el gobierno no haciendo nada al respecto", afirmó.

Las agresiones sexuales en Ceuta

Las palabras del máximo responsable del Castellón hacían referencia a las denuncias por delitos sexuales registradas durante la invasión de Ceuta.

Según los datos de la Fiscalía difundidos a finales de agosto, se habían contabilizado 23 casos, de los que cinco correspondían a violaciones, con nueve menores entre las víctimas. Estas cifras no permiten atribuir todos los delitos denunciados a personas inmigrantes.

El CD Castellón ya había mostrado públicamente su solidaridad con Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes registrada a finales de julio. Durante el encuentro frente a la AD Ceuta disputado en Castalia el pasado 4 de octubre, los futbolistas del conjunto castellonense lucieron camisetas con el lema "Todos somos caballas".

El gesto fue agradecido entonces por el club ceutí y constituye un antecedente de la implicación pública de la entidad castellonense en la situación que atraviesa la ciudad autónoma.