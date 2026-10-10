Begoña Gómez, Plus Ultra, cloacas, Ceuta: Pedro Sánchez afronta las elecciones del 29-N rodeado de procesos judiciales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez afrontará las próximas elecciones generales del 29 de noviembre rodeado de numerosos causas judiciales siendo investigados por los tribunales españoles. Las cloacas del PSOE, el Caso Plus Ultra y el caso Begoña Gómez o la invasión de Ceuta son algunas de las causas que cercan al gobierno y que reflejan el paso de Pedro Sánchez por la presidencia del Gobierno estos últimos 8 años.

Sánchez también afronta las elecciones con varios procesos judiciales ya concluidos como el caso Koldo y el caso David Sánchez. La sentencia del caso Koldo impuso la pena de 24 años de prisión para el exministro de Transporte socialista, José Luis Ábalos, mientras que el caso de David Sánchez se saldó con una pena de inhabilitación para el hermano del presidente de 9 años por un delito de malversación.

Cloacas de PSOE

El caso por el que se investigan las presuntas cloacas del Partido Socialista constituidas para obstaculizar procesos judiciales que afectan al gobierno o al entorno de Sánchez ha seguido adelante con la declaración de este jueves de la juez de Badajoz Beatriz Biedma. La juez ha declarado este jueves que se sintió perseguida durante en meses que coincidían con las actividades de la cloaca. La magistrada ha explicado en sede judicial que una persona se hizo pasar por su hermano, sin tener ella un hermano, para preguntar por ella en el colegio de sus hijas

No obstante, este viernes se conocía que el juez Pedraz había tomado la decisión de no imputar en la causa al Partido Socialista en este momento procesal. Según el magistrado, tomar esta decisión es algo prematuro teniendo en cuenta que aún no se ha tomado declaración en esta causa a la fontanera socialista y al ex secretario de Organización del partido, Santos Cerdá.

Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama se encuentra investigando al rescate millonario a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia y el eventual papel del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El pasado 7 de septiembre el presidente de la compañía aérea Julio Martínez Sola ratificó ante el juez que Zapatero recibió un 1% del rescate de la empresa a cambio de su influencia en su aprobación. Un día más tarde declaró el ex CEO de la compañía, Roberto Roselli, y apuntó a una dejadez de funciones de la SEPI para favorecer el rescate de Plus Ultra.

En cuanto a la causa de las joyas encontradas en el despacho de Zapatero el juez ha pedido que se realice una segunda valoración de su precio pero el expresidente se mostró contrario, pidió que no se hiciera y que en caso de que finalmente se llevase a cabo fuera él el que eligiese al perito para su tasación.

La próxima declaración en esta causa está prevista para el próximo 30 de noviembre, un día después de las elecciones generales, con la comparecencia en calidad de investigadas de las hijas de Zapatero. Alba y Laura Rodríguez Espinosa formarían parte del presunto entramado de sociedades para canalizar las mordidas ilegales de Zapatero.

Invasión de Ceuta

Otra de las causas que afecta al gobierno es la investigación de la juez María Tardón en la Audiencia Nacional por la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes marroquíes en la ciudad de Ceuta el pasado mes de julio. En esta causa declaró el pasado 30 de septiembre el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, que explicó a la juez que trató de ponerse en contacto con Pedro Sánchez días antes de la invasión pero que este no le atendió al teléfono.

Un día después fue el turno del exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, quien se ratificó y reiteró que sí que hubo avisos antes de la invasión de la ciudad y que estos llegaron al gobierno. De igual manera, tras su declaración permaneció en la Audiencia Nacional aportando información de su teléfono móvil. En esta causa de momento no hay fijadas más declaraciones.

Begoña Gómez, financiación ilegal y Ley de Nietos

La instrucción del caso Begoña Gómez llegó a su fin con la decisión del juez Peinado de enviar a la mujer del presidente del Gobierno y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez a juicio por jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación. En estos momentos todavía está pendiente de fijarse la fecha del juicio a pesar del recurso de la Fiscalía pidiendo su absolución.

Por otro lado, en la Audiencia Nacional se sigue investigando bajo secreto de sumario la causa de la presunta financiación ilegal del Partido Socialista. El juez que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, ha decidido mantener la causa secreta donde se encuentra aportada información del PSOE sobre sus pagos en metálico entre 2017 y 2024.

La última causa judicial que ha sacudido al gobierno ha sido el freno a la Ley de Nietos ordenado por el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal acordó que se suspendieran los efectos en el censo electoral provocados por esta ley y ahora Iustitia Europa les pidió lunes que informen del estado de la aplicación de esta medida cautelar de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre. Ahora el Supremo, tras recibir las alegaciones de todas las partes, tendrá que tomar una decisión.