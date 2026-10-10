El Constitucional corrige al Supremo y le acusa de ir en contra del "espíritu y finalidad" de la Ley de Amnistía

El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia por la que se amnistía a la exconsejera de ERC Dolors Bassa al Tribunal Supremo por considerar que el delito de malversación de caudales públicos se encontraba fuera de la Ley de Amnistía.

Este martes se conocía que la mayoría izquierdista el Tribunal de Garantías había apoyado al presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido y que habían tomado la decisión de amnistiar a Bassa por siete votos a cinco. Poco más tarde, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, acató la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional y dejó sin efecto la orden nacional de detención que pesaba sobre el expresidente golpista Carles Puigdemont.

"Este Tribunal ha concluido que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al estimar que la ley de amnistía no resultaba aplicable al delito de malversación de caudales públicos, ha vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, garantizado en el art. 24.1 CE, en conexión con los arts. 23.2 y 25.1 CE, por fundarse su decisión en una interpretación extensiva, contraria al espíritu y finalidad de la norma, e internamente contradictoria de los presupuestos de aplicación de las causas de exclusión reguladas en el art. 1.1, a) y b) y 4, y en el art. 2 e) de la Ley de amnistía", señala la sentencia del Constitucional a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Este resultado excede de los límites de la interpretación estricta de la Ley al incurrir en la ruptura que supone atenerse a un concepto de enriquecimiento que no es el establecido en el artículo 1.1 a) y b) y 4 de la ley, para expulsar de su ámbito de aplicación supuestos de malversación que están comprendidos en su tenor literal y que son idóneos para realizar su fin último de pacificación del conflicto social e institucional generado por el proceso secesionista en Cataluña", señala la sentencia.

El Constitucional recuerda el argumento del Tribunal Supremo que señalaba que el delito de malversación, basado en el enriquecimiento personal de carácter patrimonial, se podía sostener con el hecho de que los imputados se habían beneficiado mediante la obtención de bienes y servicios con cargo al erario, es decir, mediante el ahorro.

"Para alcanzar esa conclusión la interpretación adoptada por la Sala conduce a privar de relevancia a la distinción que hace la ley entre conductas malversadoras en función del específico propósito que las guie, reducir a la irrelevancia el nexo entre la conducta malversadora y los actos del proceso independentista y atenerse a una línea argumental en la que resulta indiferente la idoneidad de la medida para la realización del fin último de la ley, que no es otro que el apaciguamiento del conflicto generado por el proceso independentista en Cataluña", señala ahora el Constitucional.

Es por eso por lo que el Constitucional de Conde-Pumpido entiende que las decisiones judiciales recurridas han incurrido en una "interpretación impredecible" de los preceptos de la Ley y que se ha vulnerado "el derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante de amparo" por no haber conseguido una resolución "motivada y fundada en Derecho".

En el último auto del Supremo, en que se rechazaban las peticiones de Carles Puigdemont y Antoni Comín i Oliveres de aplicarles la Ley de amnistía, el tribunal explicó que aunque el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea había descartado que el referéndum ilegal hubiese afectado a los intereses financieros de la Unión todavía seguía existiendo el beneficio personal de carácter patrimonial por el que no se les aplicó la ley.