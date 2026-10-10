Feijóo, a Sánchez: "¿Quién del PSOE dio la orden de contratar sicarios para deshacerse de la juez Biedma?"

Alberto Núñez Feijóo eligió Madrid para celebrar el primer mitin de precampaña. Hay algo distinto esta vez. Se palpa en el ambiente pero sobre todo en la fuerza y el empaque de discurso del presidente del PP, que convocó a los ciudadanos a una "reconstrucción nacional".

El líder de los populares trazó una diferenciación ética y moralmente clara entre él y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles".

"Yo no soy perfecto – admitió el líder del partido-, tengo defectos y cometo errores, como todos, y habrá gente dedicada a sacarle punta, ojalá hubiesen controlado así de bien al que eligió a dos corruptos como mano derecha y está rodeado de 120 imputados que robaron a manos llenas a los españoles". Ahora bien, añadió para continuar trazando esa línea que le separa de Sánchez, "en lo que no me equivoco es en la honestidad de los equipos que he nombrado".

"Pero hay algo más que me diferencia de mi adversario: siempre he puesto el deber por delante de mi interés, siempre he puesto mi palabra por delante de mi conveniencia, siempre he puesto mi país por delante de mi partido y mi partido por delante de mí, siempre lo he hecho y es lo que haré", prometió. "Después de más de tres décadas de servicio público, yo puedo mirar a la gente a los ojos", dijo también. "Para competir no tengo que manipular, para ganar no tengo que venderme y para gobernar no tendré que mentir".

Una vez establecidas las diferencias, Feijóo interpeló directamente a Pedro Sánchez, y avanzó que lo seguirá haciendo hasta que conteste, sobre el asuntó más grave de todos cuanto acechan al sanchismo: "¿Quién del PSOE dio la orden de deshacerse de la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez? ¿Quién del partido del gobierno dio la orden de contratar sicarios para quitarse un problema? Señor Sánchez, ¿quién dio la orden? Es una pregunta democrática, tiene la obligación de responder".