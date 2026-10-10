Feijóo, Ayuso y Almeida se conjuran para una "reconstrucción" nacional tras el 29N: "No propongo una simple alternancia"

Alberto Núñez Feijóo eligió Madrid para celebrar el primer mitin de precampaña. Se rodeó de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida en un abarrotado pabellón 5 de Ifema. Pero también de los expresidetes José María Aznar y Mariano Rajoy y de otros líderes autonómicos del partido.

Hay algo distinto esta vez. Se palpa en el ambiente pero sobre todo en la fuerza y el empaque de discurso del presidente del PP. Un giro en la estrategia del que sabe que es su última oportunidad, también para el país. El partido ha interiorizado que, desde la Transición, son las elecciones más importantes para España. "El momento es histórico para el Partido Popular. Es la oportunidad más importante para que el PP gobierne", reconocen varios dirigentes.

"Llevábamos mucho tiempo esperando, así que vamos a darlo todo", arengó Feijóo a los suyos en el arranque de su intervención. "Os pido que cada uno de los que estáis aquí se multiplique. […] Vengo aquí a pedir la responsabilidad colectiva de los que representamos a la nación".

En contrapartida a ese sobreesfuerzo que les exige, el líder popular se comprometió "a dar todas las batallas, no les vamos a dejar pasar ni una. Lo voy a dar todo por vosotros y por los millones de españoles que quieren cambio". Y es que el plan es el siguiente: "Competir, ganar y después gobernar".

En este primer mitin, Núñez Feijóo interpeló directamente a los ciudadanos y les comunicó la ímproba tarea que se ha puesto por delante. "Convoco a todos los españoles a un proyecto de reconstrucción nacional. No propongo una simple alternancia, que quede claro, propongo un cambio total, un cambio sereno pero contundente. España necesita dirección y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas, exige recuperar los contrapesos, exige fortalecer las instituciones y exige devolver a los españoles una certeza: que el Estado está al servicio de todos".

En este punto, continuó concretando sus compromisos: "Vamos a reconstruir nuestras instituciones para que nadie vuelva a pensar que el poder está por encima de las normas; vamos a reconstruir nuestra economía para que trabajar signifique prosperar; vamos a reconstruir las expectativas de futuro para que una generación entera no tenga que renunciar a sus aspiraciones; vamos a reconstruir nuestros servicios públicos para que funcionen cuando más se necesitan; vamos a reconstruir nuestra seguridad para que las fronteras se respeten".

También se comprometió a afrontar los problemas. "Voy a dar la cara cuando a nuestro país le vaya bien, pero voy a dar la cara cuando me equivoque y, sobre todo, voy a dar la cara cuando mi nación me necesite. No me veréis escapándome con que eso es una cuestión de Europa o de la comunidad autónoma o de la diputación o del ayuntamiento. Es mi nación, es España, seré su presidente y lo seré de todos, no les dejaré tirados nunca".

"Ya está bien de pensar que nada puede cambiar. Hay cosas que merece la pena proteger. Lo tuyo, lo nuestro, lo de todos. Proteger nuestra seguridad. Proteger nuestras fronteras. Proteger nuestros derechos. Proteger nuestra forma de vivir", dijo Feijóo que quiso concluir con tres palabras: "Orden, seguridad, prosperidad". "Y una decisión: servir y defender a España".

Antes intervino el alcalde de la capital, que advirtió que la campaña no será fácil. "Hay más dignidad en Los Rochos que en Ferraz". Pero José Luis Martínez Almeida lanzó un mensaje a la izquierda: "Ni nos van a echar de la calle ni nos van a ganar las elecciones y vamos a gobernar".

Después la presidenta de la región y del partido en Madrid tomó la palabra y avisó de que "Alberto Núñez Feijóo va a gobernar haciendo exactamente lo contrario" a Pedro Sánchez: "Devolviendo la dignidad a las instituciones, reconstruyendo desde los cimientos todo lo que este proyecto del Frente Popular está dejando fracturado".

La jefa del Ejecutivo regional hizo referencias tanto a la acampada en la Puerta del Sol y a las amenazas de Manuela Bergerot como a la Delegación del Gobierno, principal protectora del asentamiento. "Nosotros no somos los de la violencia, no queremos golpes de estado en las calles, incendiándolas como han hecho en Cataluña, no queremos la kale borroka como hacen sus amigos, no queremos los escraches, el boicot a la Vuelta Ciclista a España, que también está hoy en la Puerta del Sol metida. Eso es lo que se va a ir el 29 de noviembre al sumidero con Pedro Sánchez".

Y lanzó una serio recado al delegado Francisco Martín: "Quiero saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas propalestinos gestionando esa acampada porque sobre sus hombros va a recaer todo lo que suceda, que lo sepa, que vamos a estar aquí".