Puente, Maricarmen y el 11-M

No es la muerte de Maricarmen lo que refuerza la hipótesis de una operación de inteligencia sino las reacciones a esa muerte. Es raro que Pedro Sánchez no le hubiera dirigido horas antes alguna de sus frases: "Si necesita algo que lo pida".

No, esta vez ha sentido la pérdida "como propia". Hay mártir y hasta icono. Eligieron a una mujer de 87 años enferma. Había que borrar las palabras clave: Ceuta, Marruecos, Begoña, Zapatero, financiación ilegal.

Pero Óscar Puente, el ministro que se ve joven sin serlo ni parecerlo, ha aclarado todas las dudas. Y para que el rebobinado emocional sea perfecto, lo ha hecho en los micrófonos de la SER:

"Estoy escuchando al PP y a la derecha en general hacer un análisis de lo que ha sucedido con Maricarmen como una especie de 11-M, otro 11-M. Una mujer que resulta desahuciada, 87 años, discapacitada que sale en silla de ruedas y a los pocos días muere: el gobierno ya tiene su 11-M (…) esto me lleva a pensar que si esto es un 11-M es porque el PP no ha aprendido nada del anterior. El 11-M no le salió al PP de la nada y condujo a un resultado electoral inesperado hace 20 o 22 años. No. Fue la gestión que el PP hizo de la situación la que le llevó a la oposición".

Acierta de lleno en dos cosas: el resultado electoral no lo esperaba nadie y el PP aprendió poco de lo que es capaz la izquierda callejera.

De los muchos lemas que fabricó el PSOE contra el PP en 2004 hay tres que se corearon con verdadera afición en el asedio a las sedes del partido. Allí estaban, vena en cuello, personajes como Juan Carlos Monedero, escondido ahora para que no se aireen las debilidades que comparte con Íñigo Errejón o con el propio Pablo Iglesias. Y gritaban:

¡Quién-ha-sido! ¡Nues-tros muertos… vues-tras guerras! ¡Queremos-la-verdad… antes-de-votar!

Las hordas organizadas por SMS y alentadas desde la SER —Iglesias presumió ante Iñaki Gabilondo de que aquellos "¡Pásalo!" salieron de su "entorno"— culpaban sin miramientos al Gobierno de José María Aznar del asesinato de 192 personas, el mismo Gobierno que, según el manual, había hundido un petrolero en las costas gallegas apenas un año y medio antes.

Poco se ha escrito aún sobre los tres días de marzo, y casi todo se ha escrito o dicho aquí, en esta casa que sigue preguntándose "quién ha sido" y enseñando vagones sin investigar, autopsias sin realizar, metralla sin aparecer, casquillos invisibles, sangre evaporada, teléfonos de pega, mochilas sin dueño, testigos con sueldo o furgonetas mágicas.

A Puente, al PSOE, a Iglesias y a todo lo que ellos representan sólo les interesó eso: el cambio inesperado de un gobierno. Ahora es lo mismo: que inesperadamente no haya cambio. Y ellos, desde luego, no han olvidado una sola lección del 11-M y de cómo lo manipularon en tres días de agitación. Estamos en ese punto exacto.

La calle, el Parlamento y la maldita oposición

La mejor respuesta a una amenaza es la denuncia pública y temprana. Hay un Gobierno acampado frente a la oposición que ha confesado sus intenciones. Una tal Marisú, que un día fue vicepresidenta y ahora busca seguir cobrando sin trabajar, ha masticado algo parecido a esta frase:

Normalmente las huelgas generales se convocan contra el Gobierno, pero esta huelga general se ha convocado contra la oposición.

Si esto no es un delito, se le parece. La oposición, por definición, no tiene capacidad para gobernar, por lo que no cabe convocarle una protesta destinada a paralizar un país por el hecho de ser oposición. Es más bien un escrache general, un acoso orquestado. Viniendo del Gobierno, como parece deducirse, se parece más a una prohibición. Se protesta por su existencia y se pide su erradicación. Queda prohibida la oposición. Quizá sea este el Tercer Decreto Maricarmen.

Volviendo a la reacción que sigue sugiriendo la existencia de una operación de inteligencia, vemos manifestaciones por la muerte de Maricarmen que portan banderas tricolor, que no son republicanas sino de la Segunda República, la que negó la entrada a republicanos que no fueran de izquierdas. La misma en la que el PSOE y la Esquerra dieron un golpe de Estado en 1934, ese que no aparece en los libros de Santillana para que los niños lo busquen luego en TikTok. La misma, no lo olvidemos, que elogió Pedro Sánchez hace apenas un mes en TVE: "La mejor de las Españas fue la de la Segunda República". Clavada a su régimen hasta en los golpes de Estado.

Dice el Largo Caballero redivivo que este Parlamento ya no se parece a la calle, así que la calle, esa calle de Sánchez, tiene que convertirse en Parlamento, revolucionario, por supuesto. Si seguimos construyendo deducciones aparece Manuela Bergerot, declarándose discípula de una anciana que criticó a Sánchez pero que servía a los intereses del 'nada por aquí nada por allá', espetándole a Ayuso: "No habrá paz en las calles de Madrid". Todo parece perfectamente medido. La calle responde al Gobierno como si fuera oposición.

Así que ya están los días de marzo dados la vuelta. No neguemos que no lo avisó hace dos años el propio figurín amojamado:

"Vamos a avanzar con determinación, con o sin apoyo de la oposición, con o sin concurso del poder Legislativo".

Ahora sabemos también que, con o sin concurso de la Justicia. Y, como dijo su fundador, Iglesias Posse, con la legalidad mientras les beneficie y contra ella si perjudicara.

Cabe lanzar un mensaje a los normalistas del toro pasado: son los peones del Mal que no quieren reconocer, quizá porque no afecta a sus atalayas intelectuales o bancarias. ¡Cómo va a manipular un gobierno el voto por correo! ¡Cómo puede ser que alguien temiera que no se iban a convocar elecciones!

Claro. Y cómo iba un Gobierno a organizar una banda criminal para quitar de en medio a una juez molesta, hoy Beatriz Biedma. ¿Apartarla de la carrera con malas artes como al juez Gómez de Liaño? No, no, ¡apartarla del todo! Primero con disuasión, luego con amenaza directa centrada en sus hijas y al final, pues con el final. Adiós juez. No, eso aquí no pasa, musitan los normalistas. Aquí es la derecha la que ha matado a una anciana que alzó el puño antes de ser engullida por el fango especulador de los que tienen muchos pisos por ser de izquierdas, o sea, sin permiso.

Todo lo que hemos denunciado se ha cumplido, superando con creces nuestros temores. La única esperanza es que parece que la oposición está mejor preparada o, al menos, más dispuesta: el PP, salvando las tonterías endémicas, ha sabido reaccionar al peligro del voto por correo y a las propuestas de debate sin atisbo, de momento, de complejo. Vox parece dispuesto a identificar al único enemigo de la democracia.

Ni siquiera con esto hemos de estar tranquilos. Hay más maricármenes en agenda y gente de sobra de vida ociosa gracias a papá o a un IMV para sumarse a una corriente bien diseñada. Son ellos los que no tienen escrúpulos. La vida ajena les importa un bledo.