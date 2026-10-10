"Salimos a por todas": el PP cambia de estrategia electoral ante su reto histórico

Cuando se conoció el fallecimiento de Maricarmen Abascal un grito unánime recorrió la acampada instalada en la Puerta del Sol y los sectores de ultraizquierda: "¡Asesinos!". "Maricarmen no ha muerto, la han asesinado". Una consigna calcada a la empleada años atrás, tras el atentado del 11 de marzo de 2004 que llevó a rodear la sede de los populares en Génova en vísperas de las elecciones.

No son los únicos recuerdos que atormentan al Partido Popular. En la retina de todos ellos está grabada a fuego la victoria más que amarga de las últimas generales de julio de 2023. "Os pido superar [esos] resultados". Fue la tarea que Alberto Núñez Feijóo encomendó este jueves a su partido esta semana, ante la campaña electoral más difícil que afronta. Del resultado dependerá su futuro y el de toda la formación.

Entre líneas del potente discurso se podían leer varios recados para evitar cometer los mismos errores que hace tres años así como un giro en la estrategia tradicionalmente empleada por los populares, que quedaría el jueves materializado en la postura mantenida por Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida en relación al 'caso Maricarmen'.

El cambio se percibe en los discursos, el tono y en las redes sociales, donde el PP ha encendido a la izquierda con mensajes muy agresivos que buscan movilizar el voto joven. "Nada de euforias", "no salimos a administrar ninguna encuesta", "que nadie se equivoque de objetivo, "cabeza fría", "no les vamos a pasar ni una", "no vamos a seguirles el juego", "no vamos a caer en sus trampas", son sólo algunas frases pronunciadas por el líder del PP que ponen voz a ese giro, con la intención de no dar ni una bola por perdida.

El partido ha interiorizado que, desde la Transición, son las elecciones más importantes para España. "El momento es histórico para el Partido Popular. Es la oportunidad más importante para que el PP gobierne en España", reconocen varios dirigentes. Esta vez no habrá titubeos, "salimos a por todas", trasladan fuentes del PP, que afrontan el reto como "si fuera la tercera guerra mundial". "Y las guerras no se ganan con abrazos y besos", añaden, advirtiendo de que "no habrá piedad" ante un presidente que les arrebató la Moncloa, pese a haber perdido las elecciones.

Como primera prueba de fuego, la trampa de centrar en Maricarmen el problema de la vivienda y utilizar su muerte con fines políticos. Al día siguiente, la izquierda apeló a PP y Vox para guardar minutos de silencio en varias instituciones. La derecha no cedió. Un no rotundo a convertir en espectáculo una muerte de una mujer de 87 años.

Tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad las mayorías absolutas de Ayuso y Almeida frenaron esta utilización política del triste suceso, dándoles igual las críticas que esta decisión pudiera acarrear en la izquierda mediática. Después, no se achantaron ante una izquierda especialmente populista y dura. "Son unos miserables", resumió el alcalde capitalino, que reprodujo en redes una parte de su implacable intervención.

Minutos después, la presidenta madrileña hacía lo propio en una sesión parlamentaria donde la izquierda se deslizó peligrosamente por el guerracivilismo, amenazando con incendiar las calles. "Cuando ustedes advierten de que no habrá paz, ¿nos están amenazando físicamente?", inquirió Ayuso a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. Antes, a la portavoz socialista, le había espetado: "Hay fondos buitres y luego hay políticos buitres: ustedes".

El portavoz del grupo parlamentario popular, Carlos Díaz Pache, no lo dejó pasar tampoco y pasó después a tener un enfrentamiento a cara de perro con la líder de la formación de ultraizquierda. "¿Nos ha amenazado físicamente? Esa paz en las calles que nos va a negar, ¿qué significa? ¡Hágalo explícito!, ¡díganos!, ¡amenácenos físicamente!", retó Pache. "¡Tenga el valor de hacerlo! ¡A ver!, ¡tenga el valor de amenazarnos físicamente!". En este punto, el portavoz popular afirmó que Bergerot estaba asintiendo y, dirigiéndose al presidente de la Asamblea, señaló: "Me está amenazando, señor presidente, me está amenazando físicamente la señora Bergerot".

Esta advertencia de Pache quedó registrada en el diario de sesiones que sería después aportado, así como las imágenes en vídeo, a la denuncia que el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, presentó ante la Policía Nacional. Los populares no van a dejar pasar ni una a la izquierda y van a librar todas las batallas.

En los días previos al fallecimiento de Maricarmen hubo más denuncias del PP: en la Audiencia Nacional pidiendo imputar al PSOE por financiación ilegal; ante la Junta Electoral Central por el mitin de Pedro Sánchez desde la Moncloa; anuncio para pedir a la JEC un refuerzo de los controles en el voto por correo; negativa a debatir en TVE.

Un giro de guión para un PP acostumbrado a intentar templar gaitas. Lejos de presentar un perfil presidenciable, durante su intervención de este jueves en Génova, Feijóo se remangó y se mostró más líder de la oposición que nunca, dispuesto a bajar a la arena sin contemplaciones, ante un Sánchez que es capaz de todo. "No habrá ni una celebración hasta que se cierren las urnas", exigió el líder del PP a los suyos.

"Combatiremos la amnesia colectiva, todos los días recordaremos qué han hecho", advierten desde la dirección nacional. El propio Feijóo lo dijo: "Conocemos bien su estrategia, pero ¡se acabó!". "Nunca han estado tan hundidos y, precisamente por eso, nunca han sido tan peligrosos", insistió.

En el PP no ignoran que Moncloa pretende vender que "hay partido" y que pueden quedar primeros engullendo a toda su izquierda. El objetivo es doble: poner nervioso a Feijóo para que cometa errores y azuzar el miedo a Vox, muy crecido en las encuestas. Pero ambos conocen ya las artimañas del enemigo, y ninguno quiere caer en las mismas trampas. Oídos sordos a los sondeos, cabeza fría, combatir sólo a la izquierda, no distraerse con disputas y, sobre todo, no dejar ningún resquicio por el que puedan colarse el PSOE y sus socios.