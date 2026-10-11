Feijóo presume de España en un vídeo en redes sociales y enfada al PSOE

El Partido Popular ha apostado fuerte por ensalzar el "sacrificio" y el "esfuerzo" de los ciudadanos para sacar adelante el país, prometiendo recompensar ese mérito si llegan al Gobierno. La iniciativa ha tomado forma en el primer spot audiovisual de la precampaña, lanzado justo después de que Alberto Núñez Feijóo avanzara la idea de pedir "sacrificio" a los españoles, una afirmación que ha desatado una rápida ola de reproches en el PSOE.

La secuencia de reproches arrancó a raíz de unas declaraciones de Feijóo en un acto en Madrid junto a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. En dicho foro, el líder del PP avanzó el tono de su propuesta: "Os prometo un Gobierno que os pida sacrificio. Pero no os va a pedir que le aplaudáis". Tras marcar distancias afirmando que "no vengo de las saunas ni de las cloacas, vengo de la gestión", sus palabras sobre el sacrificio provocaron la inmediata reacción de la cúpula socialista.

Poco después, Feijóo difundió en su perfil de X el vídeo de precampaña acompañado del mensaje: "La del sacrificio, la del esfuerzo, la de la esperanza... ¡Viva España!". En la pieza audiovisual se suceden escenas cotidianas de ciudadanos abriendo sus negocios por la mañana, acudiendo a centros de estudio o llevando a sus hijos al colegio y terminando con el siguiente mensaje: "España, tu esfuerzo merecerá la pena", acompañado de la firma del líder de los populares.

La del sacrificio, la del esfuerzo, la de la esperanza… ¡VIVA ESPAÑA! pic.twitter.com/w78abs6foi — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 11, 2026

La respuesta de los dirigentes del PSOE no se hizo esperar y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acudió a las redes sociales para matizar la frase del líder popular con un "Te pedirá sacrificios a ti. Por aclarar", añadiendo un llamamiento directo a los electores para que "no te sacrifiques".

Te pedirá sacrificios a ti. Por aclarar. El 29N, elige Gobierno progresista. No te sacrifiques.https://t.co/K69Rr4nUSW — Félix Bolaños (@felixbolanosg) October 10, 2026

Como parte de esta contraofensiva, el PSOE optó por editar el propio vídeo del PP para superponer distintos indicadores socioeconómicos, comparando los datos de afiliados a la Seguridad Social, el salario mínimo interprofesional o los permisos de paternidad fijados durante la etapa de Mariano Rajoy con las cifras actuales.

Ya ponemos nosotros los datos al vídeo. De nada, Alberto. https://t.co/iTih8pqSZm pic.twitter.com/32ezsxb6li — PSOE (@PSOE) October 11, 2026

Una maniobra con la que los socialistas buscan neutralizar el impacto del spot del PP, reflejando el nerviosismo que ha causado en Ferraz el tono del arranque de precampaña de sus rivales.