La Policía desaloja El Guano, un gran asentamiento ilegal de inmigrantes en Ceuta, a dos días de la llegada de los Reyes

Agentes de la Policía Nacional se han desplegado a primera hora de este domingo en la explanada de la playa de El Guano para llevar a cabo el desalojo del último reducto de los asentamientos chabolistas ilegales que se establecieron en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de personas registradas a finales de julio.

La operación, ejecutada con rapidez en menos de una hora, marca el fin de los campamentos improvisados a las puertas de la histórica visita oficial de los Reyes Felipe VI y Doña Letizia, programada para este martes. Sin embargo, cientos de inmigrantes continúan dispersos en barriadas como El Príncipe o Los Rosales, o refugiados en los montes, con la esperanza de cruzar irregularmente hacia la Península.

Pasadas las 8:00 horas, más de una veintena de furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) irrumpieron en la zona para agrupar y trasladar a las personas que aún pernoctaban en el lugar, cuyo número oscilaba entre los 500 y el millar de marroquíes, entre ellos cerca de un centenar de menores de edad, de los más de 70.000 que llegaron el 30 y 31 de julio.

Para quienes dicen que Ceuta ha recuperado la normalidad. El Guano, ahora mismo. Más de dos meses desde la invasión. Lo único que no sentiréis es el olor. pic.twitter.com/5LrM4guxH6 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 10, 2026

Un operativo coordinado antes de la visita real

Durante la actuación policial, se dividió a los inmigrantes en dos grupos para su posterior filiación y traslado en autobuses. Los menores de edad, derivados a los centros de acogida habilitados por la Ciudad Autónoma y los adultos, trasladados al Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE), donde se procesan los expedientes de asilo o se gestionan los retornos.

Aunque algunos ocupantes intentaron huir hacia zonas colindantes al percatarse de la llegada de las fuerzas de seguridad, la intervención transcurrió de forma ágil. Tras la retirada de las personas, operarios de limpieza iniciaron de inmediato las labores de acondicionamiento de la playa y retirada de escombros y chabolas.

🚩 Los militares de Ceuta ayudan a la Policía en el desalojo del Guano#Ceuta #Inmigración #Frontera #FronteraSur pic.twitter.com/eTIG1ZGJex — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) October 11, 2026

El desmantelamiento de El Guano se produce en un contexto de máxima seguridad en la ciudad autónoma. Este martes comenzará la visita oficial de los Reyes de España a Ceuta y Melilla, la primera que realizan desde el inicio de su reinado y casi dos décadas después de la última visita de los reyes Juan Carlos I y Doña Sofía. Felipe VI y Doña Letizia mantendrán encuentros institucionales con las autoridades locales y con representantes de la sociedad civil ceutí.

Mapeo de la situación en la ciudad autónoma

Este operativo en El Guano da continuidad a los desalojos previos en las playas de Benítez y El Trampolín, donde se concentraban miles de personas que trataban de resguardarse de la intemperie.

Las estimaciones de las fuerzas de seguridad señalan que cerca de 10.000 personas han retornado voluntariamente a Marruecos desde el pasado 10 de agosto. Muchos de los inmigrantes optan por volver a su país de origen para evitar una resolución definitiva de asilo denegada, la cual implicaría una orden formal de expulsión de España por un periodo de cinco años. Sin embargo, cientos de ellos continúan dispersos en barriadas como El Príncipe o Los Rosales, o refugiados en los montes, con la esperanza de cruzar irregularmente hacia la Península.