¿Qué pasaría con el juicio a Begoña Gómez si Sánchez la incluye en las listas del PSOE?

El caso Begoña Gómez podría adquirir una dimensión histórica aún mayor si es que finalmente el Partido Socialista decidiese incluirla en sus listas y esta adquiriese el acta de diputada y, con ello, la condición de aforada.

La esposa de Pedro Sánchez se encuentra procesada y a la espera de que la Audiencia Provincial acuerde una fecha para ser juzgada por la Ley de Tribunal de Jurado, es decir, con jurado popular. En este contexto, se han disparado los rumores de que Pedro Sánchez podría incluirla en las listas del PSOE, llegando a decir la ministra socialista Elma Saiz: "Ni confirmo ni desmiento". Si bien Ferraz ha negado esta posibilidad, no sería la primera ocasión en la que los socialistas contradicen sus propios mensajes.

Según han explicado fuentes jurídicas a Libertad Digital, si la mujer del líder socialista consiguiese el aforamiento, la Audiencia Provincial, una vez informada de la nueva situación, tendría que remitir una exposición razonada al Supremo en la que recuerde por qué Begoña Gómez debe ser juzgada e informe de que, ante el aforamiento, corresponde al Supremo juzgarla. El TS tendría entonces que aceptar el caso.

En cuanto a la petición del suplicatorio —solicitar permiso al Congreso para investigar a un diputado—, hecho necesario cuando se va a investigar a un parlamentario, no procedería, puesto que en este caso ya está enviado a juicio. "Es cierto que no hay precedentes de que una persona pendiente de una fecha para un juicio oral adquiera el acta de diputada; pero el suplicatorio se pide para investigar al aforado. Aquí hablamos de una persona que está enviada a juicio, por lo que no tendría ningún sentido la petición del suplicatorio. Ya está investigada, solo queda el juicio y solo cambiaría el tribunal que la juzga", precisan otras fuentes, que recalcan que, según su planteamiento, ninguna mayoría parlamentaria podría paralizar el proceso.

Un caso reciente es el del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, ahora condenado por el enchufe a David Sánchez. Este quiso aforarse —en este caso a nivel autonómico, correspondiendo el caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE)—, pero su aforamiento fue declarado fraude de ley. Sin embargo, el adelanto electoral en las autonómicas permitió que este adquiriese un nuevo aforamiento que sí que era legal. En este punto, el caso se habría enviado al TSJE, pero acabó dimitiendo y no recogiendo el acta de diputado autonómico por los nefastos resultados del PSOE extremeño.

En consecuencia con lo expuesto sobre el caso de Gómez, el Supremo pasaría directamente a proponer una fecha para el juicio oral, que también sería con jurado popular, ya que la Ley del Tribunal del Jurado sopesa la posibilidad de que el Supremo celebre juicios con jurado popular. Aunque la Ley del Tribunal del Jurado también contempla juicios con jurado popular en el Supremo, no existen precedentes, por lo que Begoña Gómez sería la primera persona de la democracia en ser juzgada en estos términos.

Cabe recordar que el exministro José Luis Ábalos pidió al instructor del caso Mascarillas, Leopoldo Puente, acogerse a la Ley de Tribunal de Jurado, pero este denegó la petición porque los delitos que investigaban correspondían a la competencia de la Audiencia Nacional, lo que es incompatible con un jurado popular.

El 'único' beneficio de ir al Supremo

En conclusión, el caso de Gómez pasaría a manos del Supremo, pero también con jurado popular y teniendo en cuenta que el Alto Tribunal suele proceder más rápidamente que cualquier Audiencia Provincial.

"El único motivo que podría serle beneficioso sería que, si fuera condenada por el Supremo, podría presentar un incidente de nulidad y, una vez rechazado, presentar recurso de amparo al Constitucional", presidido por Cándido Conde-Pumpido. En este caso, se aceleraría la llegada a última instancia si es que la causa acabase en una sentencia condenatoria, presuponiendo que la celeridad ayudase a que Gómez fuese respaldada por la mayoría izquierdista que en estos momentos impera en el TC de Pumpido, cuyo mandato ya se encuentra cumplido y está a la espera de ser relevado de sus funciones por medio de la renovación de dos magistrados que corresponde al Senado.