A siete semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, una calculadora se ha colado en las conversaciones de miles de trabajadores. Se llama Simulador de sueldo Vox, está disponible en la web sueldovox.es y responde a una pregunta muy concreta: cuánto dinero más te quedaría a final de mes si se aplicaran las medidas fiscales que defiende el partido de Santiago Abascal.

La herramienta enfrenta la tributación vigente en 2026 con el Programa Económico y de Vivienda de Vox, presentado en junio de 2025 bajo el título El hexágono de la prosperidad, que la formación ha vuelto a defender en septiembre y octubre de este año de cara a las generales. Para los aspectos que ese documento no concreta, el cálculo se apoya en el programa electoral del 23-J y en varias iniciativas parlamentarias del grupo.

Cómo funciona el simulador Vox

El simulador Vox permite elegir entre dos perfiles: trabajador por cuenta ajena o autónomo. En el caso de los asalariados, el usuario debe introducir su salario bruto anual, el número de pagas (12 o 14), el tipo de contrato (indefinido o temporal) y su situación familiar: si tiene hijos a cargo, si alguno es menor de tres años o si ha tenido o adoptado un hijo este año.

También pueden añadirse otros datos que influyen en el resultado, como la edad, los intereses de la hipoteca, el alquiler de la vivienda o lo que se paga al mes por empleada del hogar, cuidadores y gastos escolares, partidas que hoy no reducen el IRPF estatal pero que Vox propone permitir deducir.

Con esos datos, la web muestra tres cifras: el neto mensual actual, el neto mensual con Vox y la diferencia por paga. Además, ofrece un resumen del año y una liquidación completa con todos los conceptos.

Cuánto sube la nómina con la propuesta de Vox: los ejemplos

El ejemplo de referencia es un asalariado con contrato indefinido, sin hijos y con un sueldo de 30.000 euros brutos anuales. Según los cálculos de la herramienta, su nómina con la propuesta de Vox aumentaría en 359,88 euros al mes, lo que supone 4.319 euros más al año. Su sueldo neto mensual pasaría de unos 1.927 euros a casi 2.287 euros.

Las cifras cambian cuando hay hijos. El director de La Trinchera, Manuel Llamas, compartió en X el resultado para un sueldo de 30.000 euros con un hijo a cargo: el neto mensual subiría de 1.700 a 2.000 euros en 14 pagas.

Las claves de la rebaja fiscal de Vox en el IRPF

El grueso del aumento procede del cálculo del IRPF con la propuesta de Vox, que sustituye la actual escala progresiva por un modelo de dos tramos:

Mínimo exento de 22.000 euros : los primeros 22.000 euros de renta no tributarían. En el simulador, esta cantidad sustituye al mínimo personal actual de 5.550 euros.

: los primeros 22.000 euros de renta no tributarían. En el simulador, esta cantidad sustituye al mínimo personal actual de 5.550 euros. Tipo del 15% para la renta de hasta 70.000 euros.

para la renta de hasta 70.000 euros. Tipo del 25% para lo que supere esa cifra.

para lo que supere esa cifra. Cuatro puntos menos por cada hijo, aplicados a cada contribuyente. Con cuatro hijos, el tipo bajaría al 0% por debajo de 70.000 euros y al 9% por encima.

Vox estima el coste de esta reforma del IRPF en unos 40.000 millones de euros.

La propuesta incluye además una deducción por nacimiento o adopción de 1.200 euros por el primer hijo, 1.600 por el segundo, 2.500 por el tercero y 2.750 a partir del cuarto, cobrable por anticipado, y la recuperación de la deducción por inversión en vivienda habitual. A cambio, el programa del 23-J plantea eliminar progresivamente el resto de deducciones, reducciones y bonificaciones. El simulador aplica esa eliminación, pero mantiene la deducción por maternidad.

En cuanto al ahorro, Vox ha pedido en el Congreso que los primeros 6.000 euros de intereses, dividendos y ganancias tributen al 0%, frente al 19% actual.

IVA, luz y gas: la rebaja fiscal de Vox más allá de la nómina

La rebaja fiscal de Vox también alcanza al consumo. El partido propone volver a los tipos de IVA anteriores a 2012, con el general bajando del 21% al 18% y el reducido del 10% al 8%, rebajar radicalmente el IVA de los productos de primera necesidad y aplicar un tipo del 4% a la luz y el gas. El simulador incluye un apartado para calcular el ahorro en función del gasto mensual de cada usuario, siempre que la rebaja llegara íntegra al precio final.

Qué cambia para los autónomos

En el modo para trabajadores por cuenta propia, la herramienta aplica la exoneración total de la cuota para quienes ingresen menos que el salario mínimo interprofesional. Para el resto, Vox plantea derogar el sistema de cotización por ingresos reales y permitir cotizar por la base mínima, 960,60 euros al mes, lo que supondría una cuota de unos 302,59 euros mensuales. También propone un margen de seis meses sin intereses para pagar el IRPF y el IVA.

Vivienda, empresas y herencias

El programa económico de Vox contempla también suprimir el IVA en la compra de la primera vivienda, bonificar al 100% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la vivienda habitual de hasta 300.000 euros y eliminar los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y la plusvalía municipal. Para las empresas, el Impuesto sobre Sociedades bajaría del 25% al 15%.

Lo que el simulador no tiene en cuenta

La propia herramienta advierte de que se trata de una simulación orientativa que no constituye asesoramiento fiscal. Hay varios matices importantes:

Las cotizaciones del trabajador no cambian en ninguno de los dos escenarios, porque ningún programa cuantifica modificaciones.

en ninguno de los dos escenarios, porque ningún programa cuantifica modificaciones. La comunidad autónoma importa : el cálculo actual aplica un tramo autonómico idéntico al estatal, por lo que el resultado real puede variar en unos cientos de euros según dónde se resida.

: el cálculo actual aplica un tramo autonómico idéntico al estatal, por lo que el resultado real puede variar en unos cientos de euros según dónde se resida. Con muchos hijos, la diferencia se reduce : cuando el tipo de Vox llega al 0%, el mínimo por descendientes deja de generar ahorro, mientras que con el sistema actual cada hijo sigue restando. Aun así, el neto con Vox nunca resulta inferior.

: cuando el tipo de Vox llega al 0%, el mínimo por descendientes deja de generar ahorro, mientras que con el sistema actual cada hijo sigue restando. Aun así, el neto con Vox nunca resulta inferior. No se modelan los recortes de gasto público con los que Vox dice financiar la rebaja, ni su efecto en los servicios, ni posibles cambios en salarios o precios. Tampoco se cuantifica la pérdida total de recaudación, que se estima en decenas de miles de millones de euros.

Las redes, inundadas de nóminas

En pocas horas, las redes sociales se llenaron de capturas con los resultados del simulador. Cientos de trabajadores y autónomos publicaron cuánto ganarían con este esquema fiscal, en un debate que mezcla la sorpresa por el aumento del sueldo neto con las dudas sobre cómo afectaría un recorte de impuestos de este tamaño a las cuentas públicas.