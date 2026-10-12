Alarma sanitaria en Ceuta por un inmigrante ingresado con meningitis bacteriana

El Hospital Universitario de Ceuta ha detectado un caso de meningitis bacteriana en un paciente de 26 años que acudió dos veces al servicio de Urgencias el pasado 10 de octubre. Según la información publicada por Ceuta TV, existe la sospecha de que se trate de una meningitis meningocócica.

Tras conocerse el diagnóstico, se ha trasladado un aviso interno a los profesionales sanitarios para advertir de que las personas que hayan mantenido contacto directo con el paciente deben recibir la profilaxis correspondiente. Por su parte, El Faro de Ceuta señala que algunos sanitarios que pudieron estar expuestos ya han tomado medicación preventiva.

Dos visitas a Urgencias el mismo día

Según los datos recogidos por ambos medios, el inmigrante acudió por primera vez al servicio de Urgencias a las 5:30 horas del 10 de octubre. El paciente regresó al hospital alrededor de las 22:00, varias horas después de haber recibido el alta y abandonado el centro.

Una profesional sanitaria que ha relatado su experiencia a Ceuta TV cuestiona la evolución de la atención durante ambas visitas. Según su testimonio, en la primera asistencia el paciente presentaba alteraciones en las constantes vitales y en los resultados analíticos, incluidas anomalías en la coagulación.

La sanitaria sostiene que inicialmente se le atendió por una infección respiratoria y que recibió el alta con tratamiento farmacológico. También afirma que, durante la segunda visita, la atención se orientó inicialmente hacia una posible intoxicación por drogas y que la valoración de un proceso infeccioso llegó después de revisar los resultados analíticos y el cuadro clínico.

Medicación preventiva para los contactos

La principal medida preventiva conocida hasta ahora se dirige a las personas que pudieron mantener contacto directo con el paciente y que ya están tomando la medicación necesaria.

La meningitis bacteriana es una infección que provoca la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. La necesidad de adoptar medidas preventivas entre los contactos depende de la bacteria responsable y de las circunstancias de la exposición. En este caso, la sospecha de origen meningocócico todavía no equivale a una confirmación definitiva.

La preocupación de una sanitaria

La profesional que ha hablado con Ceuta TV asegura que no recibió una llamada directa de Medicina Preventiva y que conoció la situación a través de una compañera.

Según su relato, la falta de información le generó preocupación porque continúa dando el pecho a su hija pequeña. La sanitaria explica que llegó a evitar salir de la habitación para reducir el contacto con la niña hasta que recibió mensajes tranquilizadores. Después retomó la normalidad, aunque reconoce que sigue preocupada cuando está cerca de ella.

La profesional considera que la comunicación con las personas potencialmente expuestas debería ser clara y directa, tanto para informarles del riesgo como para explicarles las medidas preventivas que deben seguir.