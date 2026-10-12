Carlos Cuesta explica los abucheos a Pedro Sánchez: "Es un enemigo de España"

Carlos Cuesta ha dedicado su editorial de La Noche de Cuesta de esRadio a analizar los abucheos que ha recibido Pedro Sánchez durante el desfile del 12 de octubre y las razones por las que, a su juicio, el presidente del Gobierno se ha convertido en el blanco de las críticas de una parte de los españoles. El periodista ha vinculado esa reacción con los pactos parlamentarios del jefe del Ejecutivo, su política territorial y sus decisiones en materia de inmigración, justicia y relaciones internacionales.

El periodista también ha cuestionado la composición de las protestas de Sol y ha aludido a grupos que, según sus afirmaciones, estarían vinculados a organizaciones próximas a Hamás o Hezbolá y a sectores de la izquierda abertzale.

El Supremo y la ley de nietos: el voto y las garantías legales

Uno de los asuntos centrales del editorial ha sido la resolución del Tribunal Supremo sobre la incorporación al censo de personas acogidas a la ley de nietos y a la instrucción administrativa vinculada a Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente. Cuesta ha presentado la decisión como un revés para el Gobierno y ha sostenido que el tribunal exige acreditar que los solicitantes pertenecen al colectivo contemplado por la normativa.

Cuesta ha insistido en que la cuestión no consiste en negar el derecho al voto a quienes cumplen los requisitos legales, sino en comprobar que estos se satisfacen. "Nadie está negándoles el voto si cumplen con los requisitos que marcó la ley", ha afirmado. Y ha añadido: "Pero evidentemente se tienen que quedar fuera si incumplen los requisitos de la ley".

A partir de ahí, ha advertido sobre un posible conflicto institucional si el asunto llegara al Tribunal Constitucional. Cuesta ha interpretado que la referencia del Supremo a su posición como máximo órgano para decidir en esta materia constituye un aviso ante una eventual intervención posterior. En su editorial, ha presentado la resolución como un límite a lo que considera un intento de alterar el proceso electoral.

Ceuta, Marruecos y la seguridad de las fronteras

La situación de Ceuta ha ocupado otro bloque destacado del editorial. Cuesta ha relacionado el rechazo que despierta Sánchez en la ciudad autónoma con la gestión de la inmigración y con la relación entre España y Marruecos. Ha recordado la entrada masiva de personas en Ceuta y ha afirmado que entre quienes cruzaron la frontera había militares y agentes de inteligencia marroquíes.

El periodista ha asegurado que se han identificado 72 militares o agentes de inteligencia que habrían entrado durante aquella crisis y ha denunciado que el episodio formó parte de una estrategia de guerra híbrida. También ha aludido a una información sobre la entrada de una fragata y varias patrulleras marroquíes en aguas territoriales españolas, ante la que intervinieron los buques españoles Santa María y Navarra.

A partir de esos episodios, Cuesta ha cuestionado la colaboración entre ambos países y ha relacionado la política española hacia Marruecos con los intereses territoriales de este último. "¿Cómo había colaborado Marruecos? ¿Colaborado en qué?", ha preguntado retóricamente. "¿En pisotearnos? ¿En insultarnos? ¿En humillarnos?".

Cuesta ha sostenido asimismo que Marruecos estaría promoviendo el voto a Sánchez entre ciudadanos de origen marroquí con derecho a sufragio en España. En su opinión, el mantenimiento del actual presidente beneficiaría a las aspiraciones territoriales marroquíes sobre Ceuta y Melilla y, eventualmente, Canarias.

Los pactos con Bildu y el independentismo catalán

El editorial ha dedicado buena parte de su recorrido a los apoyos parlamentarios que permitieron a Sánchez llegar al Gobierno y mantenerse en el poder. Cuesta ha señalado los acuerdos con EH Bildu y con los partidos independentistas catalanes como una de las principales razones del rechazo que, a su juicio, se manifestó durante el desfile.

Al referirse a las candidaturas de Bildu, ha afirmado que la formación ha incluido a personas condenadas por delitos relacionados con ETA. En ese contexto, ha lanzado una de las acusaciones más contundentes de su intervención: "Sánchez ha llegado al poder con los votos de ETA". También ha criticado los acuerdos con los independentistas catalanes y ha vinculado la amnistía y los indultos a la necesidad de conseguir apoyos parlamentarios.

Cuesta ha relacionado igualmente el proceso independentista catalán con el denominado caso Voloh y con los contactos atribuidos a Carles Puigdemont con Rusia. Según ha expuesto, esas relaciones formarían parte de una estructura destinada a favorecer la ruptura con España. El periodista ha reprochado a Sánchez que haya buscado el respaldo de los mismos dirigentes a los que, en etapas anteriores, había cuestionado por sus objetivos políticos.

El presentador ha extendido sus críticas a la política penitenciaria relacionada con los presos de ETA y ha recordado que, según sus datos, permanecen sin esclarecer 376 asesinatos de la organización terrorista. Ha reprochado al Gobierno que no exija, a su juicio, toda la información necesaria para esclarecer esos crímenes y ha acusado a Sánchez de favorecer la salida de presos y de pactar con Bildu después de haber prometido que no lo haría.

La justicia, la corrupción y el control institucional

Otro de los ejes del editorial ha sido la relación entre el Gobierno y la Administración de Justicia. Cuesta ha acusado a Sánchez de intentar controlar instituciones para proteger a sus aliados y frenar las investigaciones que afectan a su entorno. En sus palabras, "Sánchez ha invadido la administración y en concreto la justicia para poder llevar a cabo su plan de ayuda a los enemigos de España, para satisfacer a los enemigos de España y para tapar su propia corrupción".

El periodista ha sostenido que ese supuesto control tendría dos objetivos: limitar las actuaciones judiciales contra sus socios y dificultar las investigaciones sobre la corrupción que atribuye al entorno del presidente.

Cuesta también ha criticado la política de financiación autonómica, al asegurar que Cataluña recibe más del doble de financiación que Madrid, y ha cuestionado la transferencia de competencias en materia migratoria. En su análisis, ha relacionado las decisiones del Ejecutivo con un deterioro de la igualdad entre españoles y con una pérdida de control sobre las fronteras.

En materia económica y social, ha denunciado el aumento de la deuda y el déficit, las dificultades de acceso a la vivienda para los jóvenes y las prioridades en el reparto de ayudas públicas. Cuesta ha defendido que quienes contribuyen al sistema deben tener prioridad en determinadas prestaciones frente a quienes han entrado ilegalmente en España.

La política exterior y la imagen de España

Cuesta ha ampliado sus reproches a la política exterior del Gobierno. Ha acusado a Sánchez de deteriorar las relaciones con Estados Unidos, Israel y la OTAN, además de vincular la imagen internacional de España con gobiernos y organizaciones que considera perjudiciales para los intereses nacionales. También ha criticado la relación con Marruecos y ha insistido en que Ceuta y Melilla estarían entre los territorios más expuestos a las consecuencias de esa política.

El periodista ha cuestionado, además, las declaraciones del presidente sobre la identidad nacional española. Para ilustrar su crítica, ha recuperado unas palabras pronunciadas por Sánchez en septiembre de 2017, cuando defendió que en España podían convivir distintas identidades nacionales. En aquella intervención, Sánchez afirmó: "Yo estoy más en lo segundo que en lo primero", en referencia a la idea de que la nación puede ser un concepto complejo y no uniforme.

Cuesta ha respondido a esa posición invocando la Constitución y la definición de España como nación. A su juicio, las concesiones a los partidos independentistas y los acuerdos que permitieron la investidura explican parte del rechazo al presidente durante las celebraciones del 12 de octubre.

"El peor presidente, el más dañino"

En la parte final del editorial, Cuesta ha resumido su valoración de la trayectoria política de Sánchez con una serie de reproches sobre los pactos parlamentarios, la política migratoria, la gestión de las fronteras, la economía, la justicia y las relaciones internacionales. El presentador ha llegado a describirlo como "el peor presidente, el más dañino de toda la historia democrática española".

Su argumento final ha regresado a la imagen del desfile de la Fiesta Nacional. Para Cuesta, el rechazo al presidente no se explica únicamente por los abucheos, sino por el conjunto de decisiones que ha enumerado a lo largo de su intervención. Ha insistido en que un presidente debería preguntarse por qué encuentra oposición en actos públicos y por qué la respuesta ciudadana se ha convertido en una expresión de rechazo político.

El editorial ha concluido con una afirmación que resume el juicio de Cuesta sobre el jefe del Ejecutivo: "El problema es que hayas llegado a ser la obsesión lógica, normal y racional de toda la gente que quiere España porque toda esa gente ha llegado a la conclusión de que Pedro Sánchez es un enemigo de España".