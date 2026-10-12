El Tribunal Supremo ha acordado mantener las medidas cautelares para frenar el efecto en el censo electoral de la Ley de Nietos y las personas que hayan obtenido la nacionalidad por esta vía no podrán votar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre convocadas por Pedro Sánchez.

En un auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el Alto Tribunal señala que procede "desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Abogado del Estado, en representación de las partes codemandadas, Administración General del Estado e Instituto Nacional de Estadística, confirmándose en su integridad el Auto de 10 de septiembre de 2026".

"En estas circunstancias, persisten las razones que llevaron a esta Sala a adoptar una medida tan excepcional como la de acordar la suspensión cautelar de las inscripciones en el CERA y de los efectos electorales de las inscripciones ya realizadas, por falta de constancia absoluta del cumplimiento, siquiera aproximado del estado de la cuestión. No puede alegarse imposibilidad material de ejecución de una orden judicial cuando la causa del incumplimiento reside en la propia Administración responsable de cumplirla", critica la Sala.

"En consecuencia, deberá estarse a lo acordado en el citado Auto, con indicación al Instituto Nacional de Estadística, del que depende orgánicamente la Oficina del Censo Electoral que no puede inscribir en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el extranjero (CERA) a las personas que hayan obtenido la nacionalidad española de origen por el ejercicio del Derecho de opción previsto en la Disposición Adicional 8ª.1 Inciso primero de la Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática y aún no hayan sido inscritas en el Censo Electoral por aplicación de la suspensión acordada en el citado Auto", añade.

El Supremo también explica que "el derecho de sufragio, en su doble modalidad, no es un derecho de carácter absoluto e ilimitado, sino que queda supeditado a su configuración legal y, también, a intereses generales de carácter supraindividual, entre los que se encuentra el de preservar la veracidad e inexistencia de irregularidades en el censo electoral, que debe prevalecer sobre el interés particular del ciudadano".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo recibió el lunes un escrito de Iustitia Europa pidiendo que se informase del estado en el que se encontraba la ejecución de las medidas cautelares contra la Ley de Nietos acordabas el pasado 10 de septiembre.

Adelanto electoral

Tras conocerse el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, Iustitia Europa remitió un escrito al Supremo para pedir que de manera urgente se requiriese información a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral para que informasen de en qué momento exacto de ejecución se encontraban las medidas cautelares ordenadas por Alto Tribunal.

Tras los escritos de Iustitia Europa y Vox el Supremo dio un plazo "improrrogable" de 48 horas a las partes personadas en la causa para realizar alegaciones antes de resolver el recurso contra el auto por el que se acordaban las medidas cautelares. Además, las partes tendrían que pronunciarse tambien sobre la "circunstancia sobrevenida" del adelanto electoral.

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