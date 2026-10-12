El voto particular del Supremo apunta a que las medidas cautelares pueden comprometer "la seguridad jurídica" del 29-N

La magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo María Alicia Millán Herrandis ha emitido un voto en contra de la decisión del resto de la Sala de mantener las medidas cautelares contra la Ley de Nietos de cara a las próximas elecciones porque considera que suscitan "dudas" y compromete la seguridad jurídica del proceso electoral.

El Tribunal Supremo ha acordado este lunes mantener las medidas cautelares para frenar el efecto en el censo electoral de la Ley de Nietos y las personas que hayan obtenido la nacionalidad por esta vía no podrán votar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre convocadas por Pedro Sánchez.

El voto particular de la magistrada Millan Herrandis señala que "cuando la ejecución de una medida cautelar suscita dudas sobre aspectos tan esenciales como la delimitación del cuerpo electoral o la regularidad del escrutinio resulta difícil sostener que contribuya a reforzar la seguridad jurídica del proceso electoral; antes bien, corre el riesgo de comprometerla" señala el auto del Supremo al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Los acontecimientos sobrevenidos derivados de la convocatoria de elecciones generales han alterado de manera sustancial el marco de ponderación en el que fueron adoptadas las medidas cautelares acordadas por el Auto de 10 de septiembre de 2026. Ello obliga a efectuar una nueva valoración de los intereses concurrentes, teniendo en cuenta no solo la finalidad de preservar la regularidad y fiabilidad del censo electoral, sino también la intensidad con la que tales medidas inciden ahora sobre la certidumbre del censo electoral y el ejercicio efectivo de un derecho fundamental de la máxima relevancia constitucional, como es el derecho de sufragio activo", explica la magistrada.

"El incidente cautelar no puede servir para alterar el objeto del proceso, anticipar un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia ni extender los efectos de las medidas cautelares a disposiciones o actos administrativos que no constituyen el objeto del recurso jurisdiccional", critica la magistrada.

De igual manera, la magistrada entiende que el adelanto electoral introduce en la ecuación "una circunstancia sobrevenida que altera cualitativamente el contexto en el que fue adoptada la medida cautelar".

"Ya no nos encontramos ante la hipótesis de un proceso electoral futuro cuya convocatoria pudiera o no producirse durante la pendencia del recurso. Existe ahora un proceso electoral concreto e inmediato, sometido a plazos perentorios y a una sucesión legalmente ordenada de actuaciones que parten de la existencia de un censo electoral determinado en los términos establecidos por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General", precisa.