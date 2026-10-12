Los mensajes de Begoña Gómez con la Complutense que delatan la participación de su asesora: "Iremos Cristina y yo"

Libertad Digital ha tenido acceso a mensajes de WhatsApp entre la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y altos cargos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) al respecto de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC). En estos, alude a la participación de su asesora en Moncloa financiada con dinero público, María Cristina Álvarez, en sus negocios privados.

El juez Juan Carlos Peinado ha cerrado la instrucción contra la mujer de Pedro Sánchez y la ha enviado a juicio por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias y malversación. Al respecto de este último delito, le achaca haber utilizado medios públicos como el de su asesora pagada por el Estado para sus negocios privados. Álvarez también se encuentra imputada por un delito de malversación, por haber colaborado supuestamente con Begoña Gómez para que esta se apropiase de un software de la Complutense.

Los citados mensajes se dan en enero de 2023 —cuando Begoña Gómez ya era directora de la cátedra— con el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la universidad pública, José María Coello de Portugal. La esposa del líder socialista le contacta para "tomar un café" y conocerse. A partir de ese momento existe una coordinación entre ambos para temas profesionales de la cátedra durante varios meses, material que obra en la causa por la que Begoña Gómez será juzgada con jurado popular. En esta relación, Gómez "molesta" —según dice ella misma— al vicerrector para "cosas tan banales" como reservar una sala de la Universidad para mantener reuniones en el marco de la cátedra.

Gómez también habla con él para tratar asuntos económicos de la cátedra, así como los criterios de adjudicaciones públicas y otros temas que hacían referencia al objetivo de TSC (la cátedra de Transformación Social Competitiva). Begoña y De Portugal intercalan varias llamadas y reuniones, que eran organizadas en el calendario por Cristina Álvarez, según se desprende de las mismas conversaciones:

26/6/23, 10:13:25 José María Coello De Portugal Vicerrector: Begoña, disculpa la informalidad. Con la toma de posesión del Rector de mañana y el decreto de competencias se me complica un pelín reunirnos. Tienes inconveniente si lo dejamos para la semana que viene cualquier día que vayas a pasar por la Universidad? No vengas solo para esto!! 26/6/23, 10:21:08 M Gómez: Perfecto!! Gracias, me viene mejor. Si quieres, le digo a mi compañera CRISTINA que hable con Eva para cuadrar la agenda de la semana que viene. 26/6/23, 10:23:20 José María Coello De Portugal Vicerrector: Pufff... Pues te lo agradezco!! Con la toma de posesión, el cambio de equipo y el decreto de distribución de competencias para la organización del nuevo mandato, esta semana se nos ha echado el tiempo encima y vamos a tope...

En el mes de julio, Begoña Gómez y el vicerrector hablan sobre una nueva reunión que mantendrían en las instancias de la Complutense. "Iremos Cristina y yo", le asegura al vicerrector adelantando la presencia de su asesora en Moncloa en una reunión para sus negocios privados. Más adelante en esta conversación, Begoña Gómez borra varios mensajes después de hacer referencia a facturas de su cátedra.

El trato personal lleva al vicerrector a solucionar numerosas cuestiones que pedía Begoña Gómez, siendo este uno de sus interlocutores más frecuentes. En las conversaciones se reflejan hasta dos alusiones más a Cristina haciendo referencia a ella como la persona dedicada a gestionar algunas cuestiones de la cátedra de Begoña Gómez.

El vicerrector explica que le debe "una llamada" a Álvarez o asegura que "ya he hablado con Cristina". Los mensajes dejan patente una clara disposición de Álvarez para Begoña Gómez en sus negocios privados; algo que, según la instrucción llevada a cabo por Peinado, habría constituido un delito por parte de la esposa del líder socialista, que habría utilizado medios públicos —su asesora pagada por Moncloa se considera como tal— para negocios privados.