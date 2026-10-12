Mujeres Caballas reclamará soluciones urgentes para Ceuta en Madrid: "¿Dónde está nuestro decreto?"

"No somos una asociación ni un colectivo ideológico, representamos a las cuatro culturas de Ceuta y somos totalmente apartidistas", explica a Libertad Digital la portavoz de Mujeres Caballas —Maxi Lacasa—, "hay una preocupación entre la población ceutí y hemos decidido dar el paso de llevar su voz a Madrid". Será el próximo 25 de octubre, con una manifestación que saldrá de Atocha y culminará en el Congreso de los Diputados.

"Somos un movimiento ciudadano pacífico. Madres de familia preocupadas por una situación que se nos ha dado", señala en referencia a la entrada masiva de ilegales a la ciudad autónoma registrada a finales de julio, "que está condicionando nuestro día a día y el de nuestros hijos". "Nos ha puesto la vida del revés", exclama. "Ceuta es una ciudad pequeña y cualquier cosa que ocurra aquí se nota muchísimo", argumenta.

Entre sus mayores preocupaciones se encuentra la inseguridad, nos cuenta. "Por situaciones que se están denunciando... Robos, agresiones, allanamientos, violaciones", detalla. "A nuestras niñas, no las soltamos. Tienes que ir con tu hija a todos lados apretando la mano", asegura, "yo tengo dos —una de 7 y otra de 9 años— y ellas mismas, aunque yo no les diga nada, notan el ambiente enrarecido... Las miradas".

"No podemos ir a un parque infantil, porque está o vandalizado o lleno de orina o con gente durmiendo. No podemos ir a la playa, por los casos de sarna y la insalubridad que tira para atrás, y los inmigrantes que te graban con sus móviles", relata Maxi Lacasa. "No podemos vivir en esta situación, necesitamos soluciones, que nos den respuestas allí donde tienen que tomar las decisiones. Por eso vamos a acabar la manifestación en las inmediaciones del Congreso de los Diputados".

"Nos vemos abandonados"

"Pedimos prevención en la frontera, recursos suficientes y soluciones rápidas para que estas personas que están aquí también sean retornadas a su sitio", añade, "hay opciones, solo hace falta voluntad de buscarlas". "Aquí nos vemos abandonados", insiste. "¿Por qué no hacen para Ceuta un decreto ley con la misma urgencia que para la vivienda?", se pregunta. "¿Dónde está nuestro decreto?".

"Ahora sólo se habla de ese tema, de la vivienda. Les ha venido muy bien para que se hable poco de Ceuta, que sigue igual. Sin normalidad, es una ciudad en la que no se puede convivir", asevera la portavoz de Mujeres Caballas. "No queremos que se olviden de que aquí hay un problema que nosotros estamos viviendo en primera persona, pero que el problema es de España y es de Europa".

Convocatoria de la marcha

Con el ánimo de recordar este extremo, las impulsoras de Mujeres Caballas han convocado una manifestación en Madrid y han grabado un vídeo explicando los motivos para adherirse a la iniciativa. A la que, por cierto, ya que se han sumado muchísimas asociaciones y particulares de toda España.

La marcha, convocada para el 25 de octubre, partirá de la calle Atocha a las 11:30 horas; pasará por la plaza de Neptuno y la carrera de San Jerónimo; y finalizará en las proximidades del Congreso de los Diputados, donde se leerá el manifiesto. "Seremos una marea blanca y negra, la gama cromática de la bandera de Ceuta".