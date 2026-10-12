Un AVE se incendia a la altura de Ricla (Zaragoza) e interrumpe la línea Madrid-Barcelona

La circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona permanece interrumpida en ambos sentidos por una incidencia en un tren de Renfe a la altura de Ricla, en la provincia de Zaragoza. El convoy, que había salido de Atocha a las 14:27 y circulaba hacia Figueras, ha tenido que ser desalojado poco después de las cuatro de la tarde y el corte afecta al tramo entre Calatayud y Zaragoza.

El Gobierno de Aragón había informado del desalojo de los 380 pasajeros de un AVE que ha sufrido una avería en el punto kilométrico 255, a la altura de Ricla, pero finalmente son 283 las personas evacuadas. Como se puede ver en las imágenes compartidas en redes sociales, se encontraba ardiendo uno de sus vagones.

Según la información disponible, los bomberos se han desplazado rápidamente hasta el lugar y dos personas han necesitado asistencia sanitaria tras sufrir mareos: una mujer y otra persona con movilidad reducida.

La incidencia ha obligado a cortar el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Barcelona en ambos sentidos. Además, el suministro eléctrico de la catenaria se encuentra interrumpido en la zona afectada.

Renfe ha explicado que el servicio está suspendido entre Calatayud y Zaragoza debido a una incidencia técnica en un tren precedente. La compañía ha señalado que trabaja para resolver el problema, aunque por el momento no dispone de una previsión para restablecer la circulación.

Buenas tardes. Debido a una incidencia técnica en un tren precedente, la circulación se encuentra interrumpida entre Calatayud y Zaragoza. Desde Renfe estamos trabajando para garantizar la movilidad de viajeros lo antes posible. Hemos enviado esta información a través de SMS/Mail… — InfoRenfe (@Inforenfe) October 12, 2026

La operadora también ha comunicado que los pasajeros están recibiendo información mediante mensajes SMS y correo electrónico, a través de los datos de contacto asociados a sus reservas. "En estos momentos, no tenemos previsión de restablecimiento de la línea", ha indicado Renfe en su aviso sobre la incidencia, en el que ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas.

Asimismo, se han activado las devoluciones y cambios de horario sin coste añadido para los viajeros del resto de trenes que deben circular esta tarde. El suceso afecta a Iryo y Ouigo, ya que la circulación se encuentra totalmente interrumpida en la línea de alta velocidad.