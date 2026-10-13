Albares sustituye a un Marlaska 'defenestrado' en la lista del PSOE en Cádiz

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares será el próximo número 1 en la lista del PSOE en la provincia de Cádiz. Según explicó Libertad Digital a principios de octubre, la directiva socialista había planteado la inclusión de un ministro diferente para liderar la papeleta en las próximas elecciones generales del 29-N. Hasta ahora, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska había sido el primero en aparecer en la lista socialista, pero su gestión de su cartera, con la Guardia Civil sin medios suficientes para luchar contra el narcotráfico que campa a sus anchas en el Sur de España y la invasión en Ceuta (entre otros asuntos) han dinamitado sus opciones de repetir por cuarta vez consecutiva su representación electoral.

La información adelantada por Diario de Cádiz y confirmada por Libertad Digital señala que esta decisión tiene más que ver por la imagen tan "defenestrada" de Marlaska al mando de su ministerio que por su posible regreso a la carrera jurídica, que era otro de los supuestos a su sustitución. Ferraz quiere renovar su imagen en el Sur gaditano con una figura de peso y la elección de Albares, también muy cuestionado por la invasión de Ceuta y la relación de España con Marruecos, ha sido la más ideal.

Albares y el Campo de Gibraltar

Albares ha tenido una gran participación en la provincia de Cádiz desde que llegó al Gobierno español. Su papel más importante ha sido en el tratado firmado por la Unión Europea en la que se suprimía el paso fronterizo, la retirada de la famosa Verja de Gibraltar y su inclusión en el Espacio Schengen.

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El Campo de Gibraltar sigue siendo una zona importante para el PSOE. Anteriormente, se escogió como número 1 en la lista por Cádiz a un histórico socialista natural de este punto de la provincia: Salvador de la Encina. Fue escogido en los comicios de 2015 y 2016, pero las dos derrotas electorales provocaron una apuesta de peso.

Además del reto de mantener en buen estado la situación de transición en Gibraltar, Albares tiene que mantener sus relaciones con Estados Unidos, país que tiene una fuerte presencia en Cádiz con la Base Naval de Rota. Este enclave ha estado en discusión durante años por parte de la Administración Trump, llegando a su pico de tensión a principios de año, cuando España se negó a que las tropas americanas repostaran en Rota para después atacar en la Franja de Gaza y en Irán.

El PSOE de Cádiz prefería a Margarita Robles

No obstante, desde las filas socialistas de Cádiz, el nombre de Albares no ha sido recibido con toda la ilusión del mundo. El hecho es que entre el ministro de Asuntos Exteriores y la ministra de Defensa, Margarita Robles, preferían a la segunda. Bien porque es un perfil que ha pasado mejor por la trituradora política de lo ocurrido en Ceuta o bien porque sigue siendo una figura importante en el Ejército español (donde Cádiz tiene gran representación militar).

Aunque la decisión de optar por convencer a Ferraz de que fuera Albares el sustituto de Marlaska ha recaído más en la propia dirección de los socialistas gaditanos. El secretario general del PSOE en Cádiz, Juan Carlos Ruíz Boix, además de presidir la comisión de Exteriores en el Congreso, es alcalde de San Roque, que se encuentra en la zona del Campo de Gibraltar, por lo que su orientación en este asunto ha ido más por el camino de Albares.