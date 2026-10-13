Antifraude reclama a Prisa 243.000 euros en ayudas a la SER para fomentar el valenciano

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha recomendado reclamar al Grupo Prisa la devolución de 243.335,93 euros en subvenciones concedidas a la cadena SER para fomentar la programación en valenciano entre 2014 y 2018. La resolución cuestiona la documentación aportada para justificar las ayudas y señala que no existen elementos suficientes para verificar de forma individualizada las emisiones, las audiencias y los gastos imputados a cada medio.

Según ha adelantado Vozpópuli, el organismo también plantea que se examinen las posibles responsabilidades administrativas, contables y penales en relación con las subvenciones. El documento, correspondiente al expediente 1660987C y a la referencia AVAF 1411, recoge la resolución número 569 de la dirección de la agencia, fechada el 2 de agosto de 2026 y firmada electrónicamente el 1 de septiembre. Según el escrito, las deficiencias detectadas no se limitan a cuestiones formales. La AVAF cuestiona la identificación de los medios beneficiarios de la programación, la acreditación de las emisiones declaradas y los mecanismos de comprobación empleados por la Administración autonómica.

La investigación señala que la documentación presentada por la Sociedad Española de Radiodifusión no permitía demostrar que cada emisora cumplía las condiciones exigidas para recibir las subvenciones destinadas a fomentar el uso del valenciano. Entre los elementos que debían justificarse figuraban las horas de emisión en esa lengua, las audiencias, los porcentajes de programación, los presupuestos y los gastos relativos de las emisoras.

La agencia considera que la documentación no permitía comprobar de forma separada y suficiente esos elementos para cada medio. La inclusión de programas en una memoria explicativa tampoco subsanaría la falta de identificación individualizada en los formularios. Uno de los principales problemas que señala Antifraude es la falta de pruebas detalladas sobre el número de horas de programación en valenciano emitidas. El organismo indica que no disponía de elementos completos de comprobación, como registros íntegros de continuidad, grabaciones completas o representativas, certificados técnicos independientes o registros de reproducción equivalentes.

La documentación analizada incluye los datos declarados para los años 2016 y 2017. En ambos ejercicios, la empresa comunicó 1.015 minutos semanales de programación en valenciano. De ese total, 600 minutos correspondían a Los 40 en valencià y otros 250 a Off the Record. Sin embargo, al considerar que esos espacios no estaban suficientemente individualizados a efectos de la justificación, la agencia computa únicamente 165 minutos semanales atribuibles a la SER Comunidad Valenciana. Esa cifra equivale a dos horas y 45 minutos semanales, por debajo del mínimo de cuatro horas que se exigía para acceder a las ayudas.

La cuestión central de la investigación no es determinar si la empresa promovió el uso del valenciano en términos generales, sino comprobar si acreditó las emisiones conforme a las condiciones establecidas para las subvenciones.

243.000 euros

La resolución desglosa las cantidades cuya devolución recomienda reclamar en tres ejercicios: 2016: 77.361,49 euros; 2017: 90.122,44 euros; 2018: 75.852 euros. La suma asciende a 243.335,93 euros, a los que se añadirían los intereses correspondientes, según la reclamación planteada por la agencia. No obstante, la resolución de Antifraude no equivale a una orden de devolución ya ejecutada. La Administración deberá iniciar el procedimiento correspondiente, dar audiencia a la empresa y analizar las cuestiones legales aplicables. Entre ellas figura la posible prescripción de las cantidades correspondientes a cada ejercicio, un aspecto que tendrá que examinarse antes de determinar qué importes pueden reclamarse efectivamente. Por tanto, la cantidad señalada por la agencia es el importe cuya devolución propone, no dinero que ya haya sido recuperado por la Administración valenciana.

El documento también contempla que se valoren posibles vías penales. En concreto, hace referencia al artículo 308 del Código Penal, relativo a determinadas conductas relacionadas con las subvenciones y ayudas públicas. Además de las actuaciones relacionadas con estas ayudas, Antifraude plantea reforzar los controles financieros de los expedientes, revisar otras subvenciones concedidas entre 2016 y 2018 a titulares con varios medios de comunicación y mejorar las bases reguladoras, los formularios y las pruebas exigidas para acreditar las emisiones.