Bardella augura el fin de Sánchez por la corrupción y la inmigración masiva

Jordan Bardella, presidente de la formación francesa Agrupación Nacional, ha sido presentado por el candidato a las elecciones, Santiago Abascal, en el desayuno informativo organizado por el Nueva Economía Fórum después de ver de primera mano la situación en Ceuta. El líder francés ha augurado que los españoles "juzgarán severamente" a Pedro Sánchez por la corrupción y por la inmigración masiva.

Bardella ha afirmado que "nos jugamos el futuro de Europa si no controlamos las fronteras. Los españoles lo juzgarán en unas semanas". Ha criticado el "efecto llamada irresponsable" del Gobierno de Pedro Sánchez con la regularización masiva de Pedro Sánchez, que hace que "un irregular ahora regularizado por el Gobierno socialista pueda circular por el espacio Schengen". Ha afirmado también que se quedó "deprimido" con lo que vio este lunes en la ciudad ocupada por Marruecos. "Lo de Ceuta es muy grave, la gente está confinada en sus casas". Por ello, ha celebrado que Vox defienda la soberanía de Ceuta y de Europa.

Bardella ha recordado que España tendrá unas elecciones generales "muy pronto" después del adelanto electoral de Pedro Sánchez y ha deseado lo mejor a Vox. El líder francés está convencido de que la formación de Santiago Abascal obtendrá unos excelentes resultados que le permitirán llegar al Gobierno y podrán aplicar muchas de sus políticas. Ha criticado que se criminalice a todas estas formaciones de derecha dura como Vox y ha recordado cómo la opinión pública demonizaba hace unos años a Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, y ahora la "presentan como la nueva Angela Merkel".

"Nuestros adversarios están dispuestos a todo"

El líder francés ha vuelto a criticar a Pedro Sánchez y a su política migratoria, que ha tenido "consecuencias dramáticas no solo para España, también pone en peligro al pueblo francés y Europa". Algo que suma a los casos de corrupción, algo por lo que "los españoles juzgarán severamente" al presidente del Gobierno, en una "oportunidad histórica" de cambiar el rumbo de España. "Nuestros adversarios están dispuestos a todo. Espero que Abascal sea primer ministro", ha deseado.

Bardella también ha aprovechado para cargar contra Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, criticando que la Unión Europea ponga tantas trabas y prohibiciones a la actividad económica. Algo que, a su juicio, está llevando a la "asfixia" del mercado del automóvil y de la agricultura, entre otros. Otras naciones como Estados Unidos y China "protegen el mercado con patriotismo económico y un sistema proteccionista inteligente", ha comparado.