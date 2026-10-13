Una Colau desesperada suplica a Podemos y ERC que se unan al Frente Amplio para "detener al fascismo"

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y ahora candidata del Frente Amplio, ha instado a Esquerra Republicana y a Podemos a negociar para lograr que haya una candidatura única de la extrema izquierda en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y así poder "detener al fascismo". Algo, que por el momento, parece estar lejos de llegar a buen puerto, ya que, tanto Irene Montero como Gabriel Rufián rechazan unirse a la coalición de extrema izquierda liderada por Colau.

"Yo quiero insistir en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos", ha dicho en un vídeo en Instagram en el que muestra su compromiso para lograr esta candidatura única. Colau ha afirmado que llegar a un acuerdo es posible y que es "necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones".

En el primer pronunciamiento público de Colau desde que Izquierda Unida, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar la propusieran como candidata a la presidencia del Gobierno, Colau se ha mostrado "agradecida" por la confianza, pero entiende que si se la ha elegido a ella es para conseguir una candidatura única de la ultraizquierda comunista.

Colau suplica a Podemos y ERC que se unan al Frente Amplio para "detener al fascismo" pic.twitter.com/B0ndVo8fAC — Libertad Digital (@libertaddigital) October 13, 2026

"Es una enorme responsabilidad. También entiendo que si se me ha pedido a mí es porque se entiende que el objetivo principal del Frente Amplio sigue siendo trabajar para conseguir una candidatura única de las izquierdas a las próximas elecciones generales, que es lo que nos está pidiendo la ciudadanía", ha dicho Colau.

Hasta el viernes para cerrar el acuerdo

Todo ello tras conocerse el acuerdo entre ERC y Podemos en Cataluña, y que el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, no optará a liderar las izquierdas estatales, aunque ha dicho que "todavía hay tiempo" de llegar a acuerdos con estas dos formaciones. Además, ha asegurado que el Frente Amplio "está hablando con otras formaciones de izquierdas del territorio para cerrar acuerdos", aunque no ha concretado con cuáles. Y ha alertado de que el plazo para registrar las coaliciones de cara a los comicios del 29N termina este viernes: "Todavía hay tiempo, no mucho, pero todavía queda tiempo", y ha dicho que todos los actores deben sentarse a hablar y acordar esta candidatura única.

Según Colau, esta coalición permitiría unificar el voto de la extrema izquierda para que no se vaya por el sumidero: "Que podamos ganar para seguir transformando, para avanzar en derechos y libertades y no retroceder ni un milímetro como pretenden la derecha y la extrema derecha de este país". Ha insistido en que dará todo su "compromiso" y señala que Podemos y ERC deben estar dispuestas a moverse de sus posiciones y a hacer lo que sea necesario para el objetivo de la candidatura única.

Lass últimas declaraciones de Podemos y ERC van en el camino opuesto. Esta mañana, Irene Montero, exministra de Igualdad y líder de Podemos ha pedido todo lo contrario a Colau y ha exigido a Sumar que se integre en el pacto alcanzado entre Podemos y Gabriel Rufián, que repetirá como candidato de ERC tras descartar encabezar el Frente Amplio.