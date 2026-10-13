Cuesta apunta a una "traición" con la entrada de buques de guerra marroquíes

Carlos Cuesta ha cargado duramente contra el Ejecutivo en su editorial en La Noche de Cuesta, calificando los hechos ocurridos en Ceuta como "la radiografía de una enorme traición". Durante su intervención, Cuesta ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha practicado "la mentira como supuesta arma política" al ocultar a la opinión pública y al Congreso de los Diputados la gravedad de las incursiones y, en especial, la entrada de buques militares extranjeros en aguas nacionales.

Incursión de la armada marroquí y ocultación

Uno de los ejes centrales de la denuncia se refiere a la dimensión militar de la crisis. Según Cuesta, mientras se trasladaba a la ciudadanía un mensaje de absoluta normalidad, se silenciaron episodios críticos: "A todos los españoles se nos ha ocultado que se invadió el agua territorial española" con unidades de combate. El periodista ha detallado que el despliegue incluyó a la fragata Hassan II, descrita como "el buque insignia de la armada marroquí, que además iba con todo el convoy de combate" rodeado de patrulleras y barcos menores.

El editorial subraya que esta información no trascendió por transparencia del Ejecutivo, sino por cauces judiciales: "Como se le ha tenido que pasar la información a la juez Tardón (...) ¿qué ha preferido el Gobierno? Reventarlo a través del diario El País", sostiene Cuesta, apuntando que el presidente ocultó "al Congreso de los Diputados, que tiene la última palabra en materia de defensa (...) una invasión de aguas territoriales" durante 74 días.

Críticas a la gestión política y visita real

Cuesta también ha puesto el foco en la visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta, destacando que fueron recibidos "entre el clamor y el entusiasmo" por los ciudadanos, en contraste con el rechazo que suscitan miembros del Ejecutivo. En este sentido, ha señalado con dureza que Ángel Víctor Torres tuviera que asistir en nombre de Sánchez y recibir pitadas y abucheos porque "amén de traidor es un cobarde como la copa de un pino".

Asimismo, el analista ha arremetido contra la falta de asunción de responsabilidades y las explicaciones dadas por Moncloa, ironizando sobre las respuestas institucionales previas frente a las crisis de seguridad y recordando las contradicciones en torno al uso de programas de espionaje como Pegasus, concluyendo que nos encontramos ante "un Gobierno títere (...) maniatado por Marruecos" y un presidente que "no ha dejado de mentirnos".