El incendio de un AVE en Zaragoza deja casi 13.000 viajeros afectados: qué se sabe del suceso

El director general adjunto de Renfe, Sergio Bueno, ha asegurado que el AVE incendiado este lunes 12 de octubre en Ricla (Zaragoza) cumplía con las revisiones de mantenimiento, aunque ha reconocido que desconoce tanto la fecha de fabricación del convoy como los detalles de sus últimas inspecciones. El fuego, que se declaró en la cabina de cola del tren que cubría el trayecto entre Madrid y Figueres, interrumpió la circulación ferroviaria y provocó importantes alteraciones en el servicio.

Bueno ha afirmado ante los medios que el convoy cumplía "escrupulosamente con sus revisiones en tiempo y forma". Además, ha insistido en que "todo el material rodante de Renfe se encuentra en perfecto estado de revisión y mantenimiento".

Sin embargo, el responsable de la compañía no ha podido precisar cuándo se fabricó el tren ni ha detallado si había pasado recientemente alguna revisión. Renfe tampoco ha aclarado por ahora qué originó el incendio, detectado alrededor de las 16:05 horas del lunes.

La operadora ha comunicado que ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos. También ha pedido disculpas a los pasajeros afectados y ha reiterado su compromiso con la seguridad del transporte ferroviario.

Evacuados los 283 pasajeros del convoy

La incidencia obligó a evacuar a las 283 personas que viajaban a bordo del AVE, siguiendo los protocolos de seguridad. Según la información facilitada por Renfe, no hubo heridos durante la evacuación.

Los servicios de emergencia intervinieron para extinguir las llamas, que quedaron controladas a media tarde. Una vez apagado el fuego y comprobado el estado de las infraestructuras, el administrador ferroviario Adif inició el restablecimiento progresivo de la circulación a última hora del lunes.

🟠🚅 Restablecimiento parcial de la circulación LAV Madrid-Barcelona • Tras finalizar la extinción del incendio por parte de los bomberos y la posterior inspección la infraestructura, se restablece de forma paulatina la circulación. Será necesario circular por vía única entre… pic.twitter.com/temGE5RLXd — INFOAdif (@InfoAdif) October 12, 2026

Casi 13.000 viajeros afectados por la incidencia

El incendio alteró la circulación de 33 trenes, según el balance comunicado por Renfe. De ellos, 18 no pudieron salir de sus estaciones de origen y otros 14 quedaron detenidos en estaciones. En total, la compañía cifra en 12.979 los viajeros afectados por las interrupciones y los retrasos derivados de la incidencia.

Durante la mañana del martes, Renfe ha informado de que debido al incidente ocasionado ayer en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, "el servicio ferroviario puede verse afectado durante la jornada de hoy". La empresa de transporte ferroviario ha rogado a sus viajeros que permanezcan atentos a las informaciones que les hará llegar cuando se produzcan novedades.

Por otro lado, la línea Madrid-Barcelona está sufriendo leves retrasos en algunas salidas de los trenes, ya que existe un tramo de vía, comprendido entre Ariza y Plasencia de Jalón en Zaragoza, en el que solo se puede circular por una vía, y en el que existe una limitación de velocidad (80 km/h).