'El País' presenta como víctima del Supremo al bisnieto de un emigrante del siglo XIX

La llamada "ley de nietos" concedió la nacionalidad a los descendientes de los exiliados políticos de la Guerra Civil y el franquismo. Sin embargo, el reglamento dictado por la directora general Sofía Puente, hermana del ministro socialista Óscar Puente, amplió el alcance de la ley a cualquiera que saliera de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin tener que acreditar que se trataba de exiliados políticos. Además, contrató a empresas para acelerar los trámites, incluyendo a una empresa estatal de la dictadura cubana, para aumentar todo lo posible el censo antes de las elecciones.

La decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho al voto en las elecciones generales del 29 de noviembre a quienes hayan obtenido la nacionalidad sin acreditar que sus antepasados sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual, sentó como un jarro de agua fría en el Gobierno y el equipo de opinión sincronizada. Ha sido tal la vehemencia con la que han atacado la decisión del Supremo que han convencido incluso a los más escépticos de que pretendían emplearla para cometer fraude electoral. En esa línea, El País ha publicado este martes una entrevista con Roberto Cano Pereira, residente en Argentina y nacido en Uruguay, a quien presenta como ejemplo de español "afectado" por la decisión del Supremo.

Cano Pereira obtuvo la nacionalidad española a principios de 2023 y votó en las generales de ese año y en las autonómicas catalanas de 2024. En la entrevista se queja de que la resolución del Supremo genera "inseguridad jurídica y desprotección democrática", de que se trata a los residentes en el exterior como "ciudadanos a prueba" y de que se está fragmentando la ciudadanía al distinguir entre descendientes de "exiliados políticos" y de "exiliados económicos". En ningún momento el diario de Prisa le cuestiona que la única razón por la que la ley concedía la nacionalidad era precisamente el exilio político y que la inmigración por motivos económicos no podía justificarla.

Sin embargo, el propio texto de El País detalla que su bisabuelo, Miguel Serra Horta, oriundo de Pineda de Mar, se embarcó hacia Uruguay "a finales del siglo XIX en busca de mejores oportunidades económicas". Allí prosperó, fundó una familia y fue cónsul honorario de España en Paysandú hasta su muerte en 1949. No se menciona en la entrevista ningún exilio por motivos políticos durante la Guerra Civil o el franquismo, algo imposible dadas las fechas, ni que el interesado haya aportado la certificación consular individualizada que el Supremo exige para mantener el derecho al voto.

Es más, en una entrevista previa a la televisión pública asturiana, Roberto Cano explica que su bisabuelo emigró en 1880 con catorce años, tuvo siete hijos y que hoy más de 30 descendientes suyos tienen la nacionalidad española gracias a la Ley de Nietos. ¿Cabe mejor ejemplo de lo que supone nacionalizar a todo aquel que lo pida sin ningún control? Treinta personas de la misma familia, reconoce Cano, han sido nacionalizadas y podrían votar sin tener ningún derecho ni a la nacionalidad ni al voto. El mismo Cano reconoce haber votado en las generales de 2023 y las catalanas de 2024.

La medida cautelar del alto tribunal, ratificada tras rechazar el recurso del Gobierno, afecta a quienes se nacionalizaron al amparo de la instrucción de Sofía Puente. El Supremo mantiene que solo podrán votar aquellos respecto de los que los registros consulares certifiquen, sin aplicar esa presunción, el cumplimiento de los requisitos de exilio previstos en la ley. La nacionalidad no queda anulada por el momento; lo que se suspende son los efectos electorales de las inscripciones que no cumplan esa acreditación. De este modo se evita que cientos de miles de nacionalizados sin derecho legal a serlo puedan hurtar el derecho al voto a los españoles que sí lo son.