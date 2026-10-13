El PSOE vuelve a recurrir a la memoria histórica: retirará del Congreso los retratos de tres presidentes franquistas

El PSOE y Sumar han decidido dar un nuevo paso en su política de memoria histórica, esta vez poniendo el foco en los cuadros que decoran las paredes del Congreso de los Diputados. La Mesa de la Diputación Permanente, con los votos de ambas formaciones, ha acordado eliminar de la galería de retratos de la Cámara Baja las imágenes de tres presidentes de las Cortes franquistas, atendiendo así a una vieja reivindicación de los partidos nacionalistas y de izquierda.

La decisión supone, además, un cambio de criterio de los socialistas, que durante años habían rechazado estas reclamaciones o habían optado por guardar silencio. Según informa Europa Press, el acuerdo se ha adoptado con las Cortes disueltas y contempla que los cuadros desaparezcan de la galería antes del próximo 31 de octubre, coincidiendo con la fecha prevista para el homenaje anual a las víctimas de la dictadura.

Los retratos afectados son los de Esteban de Bilbao y Eguía, presidente de las Cortes entre 1943 y 1965; Antonio Iturmendi Bañales, que ocupó el cargo desde 1965 hasta 1969; y Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda, que estuvo al frente de la institución entre 1969 y 1975.

En cambio, Torcuato Fernández Miranda conservará su lugar en la galería, pese a haber presidido también las Cortes franquistas. El motivo es su participación en la disolución de aquellas Cortes y en la reforma política que abrió el camino a la Transición democrática.

Una vieja exigencia de Bildu y la izquierda

La retirada de estos cuadros no es una reivindicación nueva. Ya en los años noventa, el diputado del PNV Iñaki Anasagasti reclamó que desaparecieran del Congreso. Desde entonces, Bildu y distintas formaciones de izquierda han insistido en la misma petición, apelando a la memoria de las víctimas del franquismo.

Sin embargo, el propio PSOE se había opuesto anteriormente a una medida que ahora ha decidido respaldar. En 2023, Bildu promovió una votación para retirar los retratos de los presidentes franquistas y los de Manuel Fraga, que fue ministro durante la dictadura y uno de los padres de la Constitución de 1978.

La propuesta fue rechazada por PSOE, PP y Vox, que defendieron que la galería de retratos no estaba afectada por la Ley de Memoria. Su argumento era que no se trataba de un espacio público a los efectos de esa legislación y que la norma hacía referencia a militares y ministros implicados en la represión.

Pese a aquella negativa, las presiones para retirar los cuadros continuaron. Recientemente, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se dirigió a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para exigir su eliminación. La organización llegó incluso a plantear la posibilidad de emprender acciones legales por un supuesto incumplimiento de la Ley de Memoria.

El PSOE cambia de postura

Ahora, con las Cortes disueltas, los socialistas han terminado aceptando una reclamación que habían rechazado en 2023. La iniciativa ha partido de Esther Gil de Reboleño, representante de Sumar en la Mesa de la Diputación Permanente, y ha contado con el respaldo del PSOE.

Para justificar la decisión, sus promotores también han recurrido a un argumento relacionado con la distribución del espacio. Sostienen que la retirada de los tres retratos permitirá reorganizar la galería y dejar más sitio para los cuadros de los presidentes y presidentas elegidos durante la etapa democrática.